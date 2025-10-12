El Ayuntamiento de Toledo compra 16.500 euros en caramelos para la cabalgata de Reyes Magos 2026

La plaza de Zocodover recibe cada año a sus Majestades de Oriente. En la imagen, la edición de 2024.

Con las primeras luces navideñas ya instaladas en puntos emblemáticos como el Puente de Alcántara o la Reconquista, el Ayuntamiento de Toledo confirma su anticipación navideña con los preparativos para la cabalgata de Reyes Magos de 2026, la fiesta más esperada por los niños.

La Junta de Gobierno Local ha formalizado un contrato menor para la compra de los caramelos que se lanzarán desde las carrozas. La inversión asciende a 16.500 euros.

Esta adjudicación temprana, realizada con más de dos meses de antelación respecto al evento, tiene como objetivo asegurar el suministro de una cantidad similar o incluso superior a los más de 6.000 kilos de dulces que se repartieron en la edición de enero de 2025.

El encargo ha recaído en la empresa Almacenes Moyano S.L., una distribuidora de golosinas con sede en Córdoba. La compañía, nacida en Pozoblanco en 1970 y especializada en suministros a granel, según consta en su página web, será la encargada de garantizar la 'munición dulce' para los pajes que acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar el 5 de enero del próximo año.

Además de la compra de los caramelos, el Consistorio toledano ha asegurado otros servicios logísticos esenciales para la cita.

El pasado 8 de octubre, se formalizó también el contrato de servicios auxiliares y de apoyo para la celebración de la cabalgata. Este servicio recae en la empresa Producciones Múltiple y supone un importe de 32.000 euros.