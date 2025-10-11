Madres de Toledo impulsan un pacto para retrasar el uso del móvil: "A nadie se le ocurre dar un cigarro a un niño de 13 años"

Cuatro madres de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio público Europa de Toledo impulsan una ambiciosa campaña de sensibilización. El objetivo principal es retrasar la edad de entrega del primer teléfono móvil con acceso a internet para sus hijos.

La iniciativa persigue un "pacto social entre familias" para fijar la edad mínima en los 16 años, siguiendo las directrices de la Asociación Española de Pediatría.

La propuesta reúne ya la adhesión de "más de 130 familias del centro, que representan cerca del 60% del alumnado", y se extiende a otros centros educativos de la ciudad y su área de influencia. El motor de esta movilización es contrarrestar la "presión social" que conduce a los menores a solicitar el dispositivo a edades tempranas y a los progenitores a ceder.

Patio del colegio, ubicado en el barrio de Buenavista. AMPA

La campaña toma su modelo de la plataforma estatal 'Adolescencia libre de móviles', a la que ya se suman más de 12.000 familias en toda España. Sus promotoras sostienen que la clave para disminuir la exposición digital "prematura" reside en la acción colectiva.

Silvia Nieto, madre del centro, representante en el Consejo Escolar y una de las impulsoras, enfatiza la motivación central. "Queremos generar debate y que se retrase la edad a la que se entrega el primer móvil a nuestros hijos", explica.

Puerta de acceso al colegio Europa.

Según Nieto, un compromiso amplio entre familias constituye la única vía para neutralizar el argumento del "soy el único que no lo tiene", lo que atenúa la presión en los hogares.

La madre subraya la necesidad de salvaguardar la etapa infantil y adolescente. "La infancia no vuelve", reflexiona. El movimiento propone fomentar las "relaciones reales" y el juego, lamentando que en muchos parques los niños permanezcan "cada uno con un móvil sin hablar entre ellos".

Nieto traza una analogía con otras restricciones de edad, señalando una supuesta falsa sensación de seguridad entre los progenitores. "A nadie se le ocurriría dar un cigarro a un niño de 13 años, pero sí le damos un móvil," compara. "Creemos que es un poco como el carnet de conducir o como el tabaco, que tiene que haber una edad a partir de la cual se puedan usar".

Respecto al argumento de que el móvil facilita el control de los menores, la madre objeta que "los padres muchas veces nos autoengañamos". "Realmente el control de un niño de 13 o 15 años por tener un móvil o no, no es tan real. Porque si está con sus amigos o saliendo con un chico o una chica como novios, no te va a coger el teléfono cuando llames y te devolverá después la llamada argumentando que no tenía batería...", detalla.

Aunque Nieto admite que en su centro no han identificado casos cercanos de acceso a pornografía o contenidos inadecuados, advierte sobre el riesgo. "Hay documentales sobre el acceso al porno, sobre páginas que hablan de cómo autolesionarse o situaciones de violencia y agresividad que es muy difícil controlar una vez que les das el arma de un móvil, así como lo que suponen las redes sociales", expone.

Además, las promotoras cuestionan el concepto de "uso responsable" del smartphone. "Es engañoso. Son muy pequeños y no podemos dejar este asunto únicamente a su criterio", afirma.

Las familias han establecido contacto ya con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento y la Consejería de Educación del Gobierno regional para recabar apoyo institucional y conseguir divulgar el pacto. "Nos han confirmado que lo van a difundir y próximamente tendremos una reunión con el delegado provincial", concluye.