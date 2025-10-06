El PP de Pepino califica de "pacto de la vergüenza" la moción de censura que "traicionará el voto de los vecinos"

El Partido Popular de Pepino (Toledo) y Urbanizaciones ha expresado su "perplejidad e indignación" tras la moción de censura presentada contra el alcalde, Inocencio Gil Resino, que previsiblemente supondrá un cambio en el gobierno municipal tras 14 años de mandato popular.

En un comunicado, los populares han calificado el acuerdo alcanzado entre PSOE, Vox y tres concejales no adscritos, que fueron elegidos en las listas del PP, como un "pacto de la vergüenza", y han acusado a los ediles díscolos de "traicionar el voto de los vecinos" que les permitirá acceder al Ayuntamiento bajo las siglas del Partido Popular.

Según el PP, la moción carece de "base jurídica ni política" y responde únicamente a "intereses y ambiciones personales". Los populares han subrayado que dos de los tres concejales que apoyarán el cambio de gobierno han formado parte del equipo de Gil Resino durante 14 años, y el tercero durante los dos últimos, por lo que consideran que son "corresponsables de la gestión y de los compromisos electorales" que ahora cuestionan.

"Resulta sorprendente que denuncien incumplimientos de programa cuando todavía queda año y medio de legislatura y cuando ellos mismos participaron en la elaboración y ejecución de ese proyecto de gobierno".

Agradecimiento

El comunicado, difundido tras conocerse la fecha prevista para el pleno de la moción, agradece el respaldo de los votantes del PP durante las cuatro legislaturas consecutivas en las que el partido ha mantenido la mayoría absoluta de Pepino.

"Comprendemos su indignación al comprobar cómo su voto ha sido traicionado por tres tránsfugas que deben su acta de concejal al Partido Popular", han expresado.

La moción de censura, registrada el pasado 24 de septiembre, fue firmada por los dos concejales del PSOE, el edil de Vox y tres exmiembros del PP, que abandonaron el grupo municipal semanas atrás por "pérdida de confianza" en el alcalde.