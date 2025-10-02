Planazo este fin de semana en el pueblo de Toledo donde creció la humorista Lalachus: jornadas medievales

Laura Yustres, la humorista colaboradora de La Revuelta de RTVE y más conocida como 'Lalachus', es madrileña, aunque sus raíces familiares llevan a Castilla-La Mancha. Sus padres son de dos pueblos de la provincia de Toledo, su madre de Lillo, mientras que su padre es de Corral de Almaguer.

La figura televisiva ha mostrado en varias ocasiones su amor especial por su localidad paterna, "por mis venas corre sangre corraleña", afirmó en una de sus entrevistas.

Considerado la 'puerta de La Mancha', Corral de Almaguer posee un rico pasado señorial que sale a relucir este fin de semana (del 3 al 5 de octubre) con la celebración de sus XIV Jornadas Medievales, que conmemoran su nombramiento como 'Villa' en 1312 y su papel dentro de la Orden de Santiago.

Mercado medieval en Corral de Almaguer. Ayuntamiento

Los vecinos se visten con trajes típicos, la Plaza Mayor acoge un gran desfile, un mercado artesanal y espectáculos musicales a cargo de grupos como Nomaduk y Upsala. Además, en los alrededores se celebran exhibiciones de cetrería y fuego, y talleres tradicionales y juegos infantiles.

A lo largo de su todavía breve trayectoria en el mundo de la televisión, 'Lalachus' se ha mostrado muy apegada a este municipio. Tanto es así, que la asociación cultural 'Amigos de Corral de Almaguer' le otorgó un reconocimiento por su comedia basada en la cultura de La Mancha.

Más allá de las Jornadas Medievales y de la humorista, la localidad toledana dispone de una arquitectura religiosa impresionante donde destacan el Convento de las Carmelitas Descalzas, la iglesia principal y las ermitas de San Antón y de la Virgen de la Muela.

Casa Mendoza (Corral de Almaguer, Toledo)

Esto no es todo, dispone de una ruta de las casas solariegas que te permite conocer el pasado hidalgo de varias casas blasonadas, como la Casa Mendoza, la Casa de los Collado o la Casa Barreda, cuyas fachadas todavía lucen escudos nobiliarios.

Por todo ello, viajar este fin de semana a Corral de Almaguer es una excusa perfecta para descubrir dónde se crio la cómica de Televisión Española y, a su vez, conocer de primera mano cómo este pueblo de nobles se transforma en un auténtico poblado medieval.