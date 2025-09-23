La Diputación de Toledo actúa en Guarrazar para evitar la pérdida irreversible de un enclave histórico único

La Diputación de Toledo refuerza su compromiso con la cultura y el patrimonio con una nueva intervención en el yacimiento arqueológico de Guarrazar, uno de los enclaves históricos más valiosos de la provincia y de toda España.

La actuación, que se desarrolla junto al Ayuntamiento de Guadamur, tiene como objetivo garantizar la conservación y puesta en valor de este espacio único.

El vicepresidente de la institución provincial, Joaquín Romera, ha visitado el yacimiento acompañado de la alcaldesa de Guadamur, Sagrario Gutiérrez, y del arqueólogo encargado del proyecto, Juan Manuel Rojas.

Romera visita el yacimiento de Guarrazar Diputación de Toledo

Durante la visita, Romera ha subrayado la importancia de la colaboración institucional "para salvaguardar un patrimonio que es de todos".

Yacimiento histórico

"Hoy estamos en Guarrazar, un yacimiento único que nos recuerda la enorme riqueza histórica y cultural de nuestra tierra. Aquí se descubrió el célebre tesoro visigodo, y hoy seguimos avanzando en su investigación y conservación", ha señalado el vicepresidente.

El yacimiento de Guarrazar alcanzó fama internacional en 1858, cuando se descubrió el célebre tesoro visigodo junto a la conocida "fuente de las huertas de Guarrazar".

Desde entonces, este enclave se ha consolidado como referencia en el estudio del periodo visigodo y en la comprensión de la evolución cultural vinculada a Toledo.

La intervención en marcha se centra en un delubrum, un edificio o recinto de origen romano asociado a un manantial de agua que, con el tiempo, adquirió un carácter cristiano y se convirtió en lugar de sanación e incluso de peregrinación.

Estado crítico

Su valor histórico es excepcional, pero el estado crítico de conservación que presenta hace necesaria una actuación urgente para evitar la pérdida irreversible de estructuras datadas entre los siglos VI y VIII d.C.

El proyecto persigue varios objetivos esenciales: asegurar la conservación preventiva, avanzar en la restauración funcional, poner en valor el espacio para facilitar su comprensión y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

La alcaldesa de Guadamur ha agradecido el apoyo de la Diputación de Toledo, destacando que esta actuación supone "un paso fundamental para nuestro municipio, porque no solo garantiza la conservación de un legado histórico de valor incalculable, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades de conocimiento, turismo y desarrollo local".

Romera ha incidido en que la apuesta por el patrimonio es también una apuesta por el futuro: "Nuestro compromiso es claro: conservar para seguir transmitiendo la historia, porque solo así podremos legarla a las generaciones futuras con todas las garantías".