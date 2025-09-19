La Guardia Civil de Toledo culmina este mes la primera fase de demolición del cuartel y ya planifica un nuevo edificio

La primera fase de desalojo, demolición y acondicionamiento del cuartel de la Guardia Civil en Toledo está a punto de concluir. En una carta remitida con fecha de este viernes, 19 de septiembre, y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, se informa al personal de que la finalización de los trabajos está prevista para el próximo día 30.

Según la misiva, la Dirección General de la Guardia Civil ya está elaborando un plan para determinar las necesidades de las dependencias oficiales de la Zona de Castilla-La Mancha, el Sector de Tráfico, la Comandancia de Toledo y el Subsector de Tráfico de Toledo. Este plan también incluye "soluciones habitacionales para el personal y sus familias", indica el texto.

Según ha podido saber este medio, la institución mantuvo el 2 de septiembre una reunión con el personal técnico del Ayuntamiento de Toledo para analizar "las limitaciones y oportunidades urbanísticas del actual solar en la elaboración del proyecto arquitectónico y la posterior construcción de las nuevas instalaciones".

Inicio de las obras en febrero

Han llegado a su fin las actuaciones de desalojo y demolición de ciertos edificios, principalmente pisos, iniciadas en febrero de este año "por motivos de seguridad". El resto de las viviendas continúan "bajo supervisión técnica de habitabilidad y seguridad", lo que, según la Guardia Civil, podría permitir la "permanencia de los adjudicatarios en sus pabellones hasta que se apruebe el proyecto arquitectónico del nuevo cuartel", un proceso que se estima que durará "más de un año".

Mientras tanto, las dependencias oficiales se mantendrán en su ubicación actual hasta que la nueva sede esté lista "y posibilite su traslado", garantizando la continuidad "del servicio a la ciudadanía y el apoyo a las unidades de la Guardia Civil".