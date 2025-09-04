Bolt opera en Toledo "de manera completamente ilegal", según los taxistas: la Policía ya multa a los coches verdes

El sector del taxi de Toledo denuncia que los vehículos de transporte con conductor (VTC) de Bolt, que operan desde finales del mes de agosto en la ciudad, lo están haciendo "de manera completamente ilegal".

Los taxistas toledanos argumentan que los reconocibles coches verdes de la multinacional están completando carreras sin salir de la ciudad, algo que califican como ilegal, ya que estos VTC tienen autorizada su actividad "exclusivamente" para transporte interurbano.

Así lo ha asegurado Miguel Ortega, presidente de Radiotaxi y de la Asociación Local de Taxis de Toledo, en declaraciones a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM. Sobre los nueve coches con los que Bolt ha desembarcado en Toledo, ha señalado: "Hemos detectado que, aunque solo tienen tarjeta de transporte de servicio interurbano, están cogiendo unos servicios de calle, que es el trabajo del taxista".

Ortega ha expresado la "notable preocupación" del gremio, al advertir que ven "peligrar nuestros puestos de trabajo", por lo que desde la Asociación Local de Taxis de Toledo reclaman la intervención de las administraciones.

"Queremos que tomen cartas en el asunto y que cierren la parte de servicios urbanos. La Policía Local o los inspectores de transporte tienen que controlarlo y ver por qué están cogiendo servicios de la calle si ese es nuestro trabajo", ha añadido.

Según han explicado fuentes conocedoras a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, la Policía Local de Toledo ha iniciado ya más de una quincena de expedientes sancionadores contra los vehículos de Bolt tras comprobar que sus licencias son exclusivamente interurbanas. Las multas podrían alcanzar los 4.000 euros por coche.

El Ayuntamiento, por su parte, remitió el pasado 29 de agosto una carta a la compañía, firmada por el concejal de Movilidad, Transportes, Interior y Personal, Iñaki Jiménez, recordando que, en base a la normativa regional, no puede realizar servicios con inicio y fin dentro del término municipal de Toledo.

Los taxistas, que preparan una reunión este jueves para fijar una postura común de los 86 titulares de licencia en Toledo, se verán también la próxima semana con la directora general de Transportes y Movilidad de Castilla-La Mancha, Lucía Balmaseda, y esperan poder hacerlo con el consejero de Fomento, Nacho Hernando.

Evitar la tensión

A pesar de la tensión y de que "peligra el pan de muchos trabajadores" del sector del taxi toledano,

Ortega ha hecho un llamamiento a la calma: "Estamos diciendo que prudencia, que no queremos agresiones, que no queremos mal ambiente". También ha pedido a los profesionales del sector mantener la paciencia y un trato "excelente" hacia los clientes.

En cambio, ha lamentado las prácticas de algunos conductores de VTC: "Se dedican a dar vueltas con los coches y van por nuestras paradas e incluso hay algunos que nos han hecho alguna peineta. Hacen lo contrario de lo que dicen".