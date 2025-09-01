El Ayuntamiento de Toledo envía una circular a los vecinos de Vía Tarpeya por el aumento de avisos por ratas en la zona

El Ayuntamiento de Toledo ha enviado una circular a los vecinos de la Vía Tarpeya, en el barrio del Polígono, ante el aumento de quejas por la presencia de rata negra en la zona "durante los últimos meses".

El concejal de Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes, Rubén Lozano, firma un escrito con recomendaciones y medidas preventivas para complementar los "tratamientos extraordinarios" de desratización aplicados por el Consistorio, ha indicado el edil a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM.

La carta del consistorio, a la que ha tenido acceso este medio, explica que el servicio municipal de control de plagas ha detectado un incremento de avisos en parcelas privadas y ha comprobado que los roedores pertenecen a la especie conocida como rata negra o de árbol, menos común que la gris de alcantarilla, y "más pequeña, ágil y trepadora".

Ejemplar de rata negra. Foto: National Geographic

Vía Tarpeya es una zona de viviendas adosadas con patio cercana a "espacios verdes y no urbanizados" donde pueden proliferar con más facilidad este tipo de animales, ha señalado Lozano, quien apunta a las lluvias de la primavera como principal causa de su incremento. "Está ocurriendo en muchas ciudades y municipios", sostiene.

El escrito municipal detalla las características de este tipo de roedor, que no accede al sistema de alcantarillado pero "es capaz de moverse por árboles, postes, cableado, setos y vegetación densa" aprovechando cavidades en árboles o arbustos. "La presencia de vegetación tupida en jardines y pasillos verdes interiores facilita su movilidad y dispersión", alerta.

Además, el Ayuntamiento avisa sobre su capacidad para acceder a edificios. "Utilizan las mismas vías y recursos que las ratas de alcantarilla, con la peculiaridad de que son muy capaces para acceder a tejados, patinillos, ventanas, huecos de fachadas, terrazas, etcétera, incluso a alturas sorprendentes", subraya.

Medidas preventivas

Para mitigar la situación, el concejal Lozano ha incluido una serie de recomendaciones para los residentes. La principal es una correcta gestión de la basura, instando a depositarla en los contenedores establecidos y a mantener los cubos domésticos bien cerrados.

Entre las medidas más importantes, pide a los propietarios que realicen un desbroce y una buena conservación de la vegetación perimetral de sus viviendas, "evitando hiedras, arbustos tapizantes o ramas que contacten con los tejados".

Asimismo, el consistorio solicita que no se alimente a "animales vagabundos o de vida libre", al ser "causa frecuente de plagas". También se recomienda no dejar de forma permanente el alimento de mascotas en el exterior y retirarlo tras su uso.

Finalmente, aconseja sellar cualquier orificio en fachadas o tejados, como pasatubos o huecos de ventilación, para frenar la "especial habilidad trepadora" de estos roedores, que pueden colarse "por espacios muy pequeños".