El Colegio de Médicos se suma a la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, junto a los representantes del Colegio de Médicos.

Más alianzas y más apoyo. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha recibido este jueves en el Ayuntamiento al presidente del Colegio de Médicos de Toledo, Raúl Calvo. Una institución que ha firmado su adhesión a la Candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura en el 2031.

En este encuentro con la nueva directiva del organismo, Velázquez les ha ofrecido su colaboración y les ha deseado suerte en esta nueva etapa.

Además, les ha agradecido que se sumen a la candidatura siguiendo los pasos de otras instituciones y entidades de la región como la Junta de Comunidades, las Cortes de Castilla-La Mancha, la UCLM, las cinco Diputaciones Provinciales, la Archidiócesis de Toledo, las Academias de Castilla-La Mancha, FEDETO, o Puy du Fou.

El encuentro, celebrado en el Consistorio, ha servido para estrechar lazos.

También han participado en esta reunión el concejal de Hacienda, Fondos Europeos y Patrimonio, Juan José Alcalde; la concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, y la secretaria general del Colegio de Médicos de Toledo, Eva García.