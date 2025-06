Toledo tendrá un nuevo campo de fútbol antes de 2026: las obras del Carlos III comenzarán este verano

Toledo recuperará en breve parte de su memoria reciente y un campo de fútbol. El nuevo Carlos III comenzará a construirse este verano y estará terminado antes de finalizar el año.

Así lo ha anunciado el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en una entrevista con EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM que se publicará próximamente. "En el mes de junio estará adjudicado y este verano comenzarán las obras del campo de fútbol", ha explicado.

Velázquez ha recordado que esta instalación no es una más en el mapa deportivo de la ciudad. "El Carlos III es necesario y hace mucha falta, pero no es solo un campo de fútbol. Forma parte de la autoestima de la ciudad", ha reflexionado.

Misma parcela

Ubicado en la Vega Baja, sobre la misma parcela donde se encontraba el histórico estadio impulsado en los años 50 por trabajadores de la antigua Fábrica de Armas, el proyecto impulsado por el Ayuntamiento servirá para recuperar una anhelada instalación que fue demolida en 2006 ante un plan urbanístico fallido y que nunca se ejecutó para preservar los restos arqueológicos de la zona.

"El Carlos III se derribó porque en esa parcela se iban a hacer viviendas. Luego todos recordamos qué pasó con ese BIC que se declaró y con esa zona protegida. Había que pasar página y ahora sabemos que no se pueden hacer viviendas, pero sí se puede hacer un campo de fútbol", ha subrayado el alcalde.

Detalles técnicos

El nuevo campo de fútbol 11 ocupará una superficie total de 11.698 metros cuadrados, de los cuales 7.810 corresponderán al terreno de juego y el resto a accesos y zonas auxiliares.

Incluirá césped artificial de última generación -aportado por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el marco de un proyecto europeo- y contará con redes de saneamiento, drenaje, riego, electricidad, iluminación, además de vestuarios, almacén y botiquín.

El presupuesto base de licitación asciende a 744.582,22 euros y varias empresas ya han mostrado su interés.

Planta general de acotación del nuevo estadio Carlos III.

El nuevo Carlos III saldrá adelante gracias a un acuerdo firmado en noviembre de 2024 entre el Ayuntamiento toledano, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha.

Servirá también como "campo de pruebas para la FIFA", al incorporar un nuevo tipo de césped artificial que cumple con los requisitos medioambientales que serán exigibles a partir de 2030.

Pero el valor del Carlos III para Toledo, más allá de lo técnico, también es "sentimental". "Va a estar ubicado en la misma ubicación del que empezaron a construir los trabajadores de la Fábrica de Armas, por donde han pasado equipos de la máxima categoría. Pero, sobre todo, el Santa Bárbara y el Toledo Imperial. Miles de toledanos hemos podido practicar deporte allí. Por tanto, es algo más que un campo de fútbol", ha expresado Velázquez.

Segundo campo

El alcalde, durante su entrevista con EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, ha recordado que el proyecto de recuperación de las instalaciones deportivas incluye también un segundo campo de fútbol 7 en una parcela colindante.

Para este segundo campo, Velázquez no ha podido concretar plazos de construcción. "Dependerá, porque hay una parcela que no es nuestra, que es privada. Hemos iniciado los trámites de expropiación, que sabemos cuándo empiezan, pero no sabemos cuándo terminan", ha explicado.