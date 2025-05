La oposición municipal en Toledo pide "repensar" el nuevo vial entre el Polígono y Azucaica: "Más caos circulatorio" y un coste "insostenible"

El nuevo vial que construirá el Ayuntamiento de Toledo con 14 millones de euros de financiación municipal para unir los barrios del Polígono y Azucaica con un vial de 2.410 metros que cruzará el Tajo con un viaducto de 492 metros no convence a la oposición municipal que ha pedido este martes en la Comisión de Planeamiento "repensar" la infraestructura al no resolver los problemas de movilidad de la ciudad, porque creará "más caos circulatorio" en un barrio ya de por sí saturado - el Polígono - y tiene un coste "insostenible" para las arcas municipales.

La Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento se ha celebrado este martes para informar a los grupos políticos de que el proyecto de la infraestructura, toda vez que ha superado la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, se someterá a información pública, pero la información sobre este trámite, que es un acto meramente informativo, se ha encontrado con un debate bronco por parte de la oposición municipal representada en la reunión por la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, y Chema Fernández, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos.

Ambas formaciones políticas han coincidido en que la construcción de la infraestructura debería paralizarse al no resolver los problemas de la movilidad de la capital e introducir más vehículos a la ya colapsada TO-23.

"Más caos circulatorio"

Noelia de la Cruz ha considerado que el nuevo vial creará "más caos circulatorio" en el Polígono debido a que no se conoce el impacto "real" de los flujos de movilidad que acogerá de la TO-23, carretera que une el Polígono residencial e industrial con el resto de la ciudad y que da servicio para acceder al Hospital Universitario de Toledo y a varias dependencias de la Administración Regional ubicadas en la barriada.

Se refiere a la estimación de flujo circulatorio que hace el proyecto según el cual, la nueva carretera (de un carril para cada sentido) absorbería un 20 % del tráfico de la TO-23, unos 11.934 vehículos diarios en 2026, en el mejor de los escenarios, o un 34 % del flujo, 20.217 vehículos de la TO-23 al día, reduciendo esta congestionada vía en 39.000 diarios.

"No conocemos el impacto y en caso de que sea de un 34% se estaría atascando aún más la TO-23", ha asegurado a la vez que la falta de espacio en la calle Jarama que se regulará semafóricamente en su intersección con las calles Gravera y Río Estenilla al no poderse construir una rotonda, le parece que "no es el lugar más adecuado" para la conexión del Polígono con Azucaica.

De la Cruz ha señalado que, en conversaciones que ha tenido con los vecinos de ambos barrios, no encuentran este nuevo vial como una solución y propone invertir esos 14 millones de euros en crear en la Vía Tarpeya una "puerta de entrada" que esté conexionada con la cuesta de 'Las Nieves' y completar la actuación de movilidad con la finalización de la Ronda Suroeste.

"El punto negro y el caos circulatorio se irá trasladando al Polígono industrial que, hoy en día, también tiene mucho tráfico pesado y que ahora se quiere compatibilizar con los vehículos", ha señalado.

"Concepto erróneo"

Por su parte, el concejal de IU-Podemos, Chema Fernández, ha considerado que el proyecto "empieza ya con un concepto de ciudad erróneo" y lamenta la falta de alternativas de transporte público planteadas.

Según sus cálculos, la nueva vía sería usada por 187 vehículos cada hora y se pregunta si para ese flujo de tráfico es necesario invertir 14 millones de euros. "Le sale caro el vehículo privado a Toledo", ha subrayado, a la vez que ha afirmado que "objetivamente, el Ayuntamiento no tiene 14 millones de euros".

Fernández ha sostenido que la TO-23 continuará registrando los mismos problemas de tráfico que en la actualidad y ha afirmado que ocasionará problemas en el Polígono Industrial porque el tráfico "llega a una perpendicular muy estrecha en la calle Gravera".

Por otro lado, el edil también ha lamentado que el carril lateral que recoge el proyecto para la movilidad ciclable y peatonal con un ancho de hasta 5 metros, "se corta en el puente" y no llega a ningún sitio. Es decir, no tiene continuidad entre ambos barrios y es inexistente durante los 492 metros del viaducto. "El carril va de ningún sitio a ningún lugar", ha sentenciado.

"Queremos que esto no se tramite y repensarlo para que sea verdaderamente un vial económico, sostenible y eficaz", ha concluido.

Participación política

Por su parte, y en declaraciones a los medios de comunicación tras presidir la comisión, el concejal de Urbanismo, Florentino Delgado, ha recordado que el proyecto será ahora elevado a información pública y ha invitado a los grupos políticos de la oposición a realizar en este punto sus propuestas.

"Que se haga política lo más productiva posible para la ciudad", ha señalado, con la aportación "de ideas que mejoren, complementen soluciones y alternativas".

Otros asuntos

La Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento también ha informado del sometimiento a información pública de la unidad de actuación 54 del barrio de Santa Bárbara entre la calle Navidad y la calle Toreros, la cual será sometida a una modificación para adaptarlo "a la realidad urbanística actual".

Este Plan de Actuación Urbanística (PAU) es del año 2008 y se gestó con el anterior Plan de Ordenación Municipal tumbado por el juzgado, lo que obliga a la ciudad a continuar en la actualidad tramitando los expedientes urbanísticos con el Plan General de Ordenación Urbana de 1986.

Según se ha informado en la comisión, se modificará el planteamiento del proyecto porque la actuación "se quedó a medias" donde, además, podrían edificarse viviendas por la Empresa Municipal de la Vivienda.

Este proyecto deberá ahora someterse a los informes favorables de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y al del Consejo Consultivo al modificarse sus zonas verdes.