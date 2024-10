Gicaman destinará 9,14 millones en 2025 a ayudas para construir 526 viviendas de alquiler en Toledo

El programa de inversiones para el año 2025 de la empresa pública ‘Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha' (Gicaman) reserva 9,14 millones de euros para la construcción el próximo año de 526 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler en el toledano barrio de Santa María de Benquerencia. Así aparece reflejado en los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha del próximo ejercicio que fueron aprobados este martes por el Consejo de Gobierno para ser remitidos a las Cortes donde comenzarán ahora su tramitación parlamentaria.

“Nuestro objetivo es ampliar la oferta de vivienda en la ciudad de Toledo precisamente para poder bajar el precio de los alquileres en la capital regional ofreciendo alquileres por debajo del mercado”, explica Inés Sandoval, directora general de Vivienda de Castilla-La Mancha.

El Gobierno regional tiene en la actualidad tres promociones de viviendas en curso, todas ellas en el barrio del Polígono. Dos de ellas ya han sido adjudicadas y las empresas se encuentran haciendo estudios geológicos del terreno y trabajos complementarios antes de iniciar las obras, mientras que la tercera volverá a ser licitada tras quedar desierta el pasado mes de agosto.

Cesión del derecho de superficie

El modelo elegido por el Gobierno regional para sacar suelos públicos al mercado es el de cesión del derecho de superficie por un periodo de 75 años.“Durante este tiempo, el sector privado se encarga de la construcción de las viviendas y de la explotación de los alquileres ejerciendo de casero. Finalizado este plazo, el suelo y las viviendas revierten a la administración regional”, explica Sandoval.

La primera promoción en marcha es la de 124 viviendas energéticamente eficientes en régimen de alquiler social que serán construidas el año que viene en una parcela situada en la calle Río Fresnedoso, número 15, hoy paseo del doctor Gregorio Marañón. Las viviendas fueron adjudicadas a Real Estate ADI 2 a un precio máximo de 7,80 euros el metro cuadrado útil. En concepto de ayuda a la construcción, Gicaman aportará en la anualidad de 2025 un total 2,15 millones de euros, tal y como recogen los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha. Estas subvenciones están asociadas a fondos europeos.

Gicaman se ha asegurado también la construcción de 86 viviendas energéticamente eficientes en régimen de alquiler social en la calle Río Cabriel, número 6. Las obras y el posterior arrendamiento de los pisos fueron adjudicados a AVG Capital Management 8. El precio máximo del metro cuadrado útil será de 7,80 euros. La empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha ha reservado para el año que viene una cantidad de 1,49 millones de euros en concepto de ayuda a la construcción.

¿A la segunda va la vencida?

Por último, Gicaman tiene previsto volver a licitar el pliego para la construcción de 316 viviendas de protección social en régimen de alquiler en una parcela situada en la calle Río Fresnedoso 56, concurso que quedó desierto el pasado mes de agosto al no presentarse ninguna oferta. Para evitar de nuevo una situación así, la Junta de Comunidades está valorando cambios en el pliego, unas modificaciones que, de producirse, explica la directora general, estarán consensuadas con el sector.

Para estas viviendas, la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha ha reservado en sus presupuestos de 2025 un total de 5,49 millones de euros en concepto de ayudas a la construcción.

“Licitaremos esta promoción lo antes posible, dentro de los márgenes que nos permita la normativa administrativa”, asegura Sandoval. No obstante, la directora general de la Vivienda deja abierta la puerta a una posible reformulación del proyecto si el sector no responde adecuadamente a la nueva licitación. “Vamos a sacarlas para alquiler asequible, pero si vemos que el sector no responde, podríamos optar con posterioridad por el régimen de compraventa en este mismo suelo o en otro de la ciudad", indica Sandoval.

Inés Sandoval, directora general de Vivienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, en una imagen de archivo.

En este sentido, la directora general de la Vivienda argumenta que la intención del Gobierno regional es “equilibrar” el mercado. “No se trata sólo de apostar por el alquiler y olvidarse de la compraventa, porque esto también genera una presión sobre los alquileres. Nuestro objetivo durante estos años en la región es ampliar la oferta de vivienda y equilibrar el mercado con soluciones habitacionales tanto en alquiler como en compraventa”, subraya Inés Sandoval.