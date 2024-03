Toledo celebra un pleno inclusivo con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presidido este jueves el pleno inclusivo con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, que cuatro años después, ha vuelto a celebrarse en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Toledo, y que ha contado con la presencia de la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; de la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares; de la presidenta de Down Toledo, Trinidad Escobar, y de varios concejales de la Corporación Municipal.

En su intervención, Velázquez ha aplaudido el lema de este Día Mundial del Síndrome de Down, que anima a superar los estereotipos, y ha invitado a subir a la tribuna a Lucía, una compañera de colegio con quien coincidió 30 años después durante la inauguración de la nueva sede de Down.

“Quería ponerlo de manifiesto, porque la situación hoy, es mejor sin duda alguna, que hace 30 años, pero lo que queremos y para lo que trabajamos es, para que dentro de 30 años sea mucho mejor”; ha afirmado el alcalde.

En este sentido, ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de Toledo con la inclusión como eje transversal, porque “tenemos la obligación de incorporar la inclusión y las políticas de discapacidad en todas y cada una de nuestras políticas”, y ha puesto el foco en la importancia del empleo y en la generación de oportunidades. Por ello, el alcalde ha avanzado que el convenio firmado con Plena Inclusión permitirá este año ampliar de 4 a 6, las personas con discapacidad que hagan prácticas en el Ayuntamiento de Toledo.

“Si hay algo que genera brecha social, es la falta de empleo”, ha afirmado Velázquez, que ha animado a las empresas y al resto de instituciones a esa colaboración y corresponsabilidad “para remover los obstáculos que nos impiden llegar más lejos”. Por último, el alcalde ha tendido la mano para lograr la plena inclusión y “una sociedad más justa y mejor para todos”.

Durante la celebración de este pleno inclusivo, conducido por Daniel Fernández, usuarios de Down Toledo, concejales y autoridades, han leído cada una de las frases del manifiesto de este Día Mundial del Síndrome de Down, siguiendo la campaña #ExtraCapacitados, para aprovechar las oportunidades laborales.

"Seguir moviendo la maquinaria"

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha asegurado que hoy es un día de celebración, pero también de reivindicar "los retos que tenemos por delante". Según ha enfatizado, hay que "seguir trabajando y moviendo la maquinaria para seguir consiguiendo objetivos".

Para la consejera, la palabra 'no' debería de estar prohibida puesto que "nos pone barreras y nos limita a hacer cosas en nuestra vida". "No podemos seguir permitiendo que el 95 por ciento de las personas con síndrome de Down no tengan trabajo", ha afirmado.

Asimismo, ha expresado que seguir trabajando por la igualdad de oportunidades es un reto del Gobierno de Emiliano García-Page y ha celebrado que, en materia de discapacidad, gracias a los profesionales y entidades, Castilla-La Mancha "va un paso por delante".

"Tener un cromosoma más, une"

De su lado, Trinidad Escobar, presidenta de Down Toledo, ha agradecido al alcalde que haya abierto las puertas del Consistorio toledano, para que hoy los "chicos" puedan estar sentados con políticos de todos los colores. "Al final, el tener un cromosoma más, une", ha manifestado.