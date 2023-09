La situación en los numerosos pueblos de la provincia de Toledo afectados por la DANA es tan terrible y catastrófica que el delegado provincial de la Junta de Castilla-La Mancha, Álvaro Gutiérrez, se ha mostrado desolado este viernes al exponer los hechos en una comparecencia de prensa celebrada en la capital regional en la que ha relatado los numerosos daños en viviendas, calles, enseres, mobiliarios, campos y todo tipo de instalaciones a lo largo y ancho de todo el territorio provincial.

Gutiérrez, que este jueves visitó junto al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, la zona afectada del embalse de Picadas, ha dicho que la situación en los pueblos toledanos es "verdaderamente espeluznante" y "devastadora" y que muchos vecinos "lo han perdido todo". El delegado visitó también este jueves municipios como Arcicóllar, Recas, Palomeque o Cedillo del Condado y salió impresionado de una visita que, tal como ha explicado, compromete fuertemente a ofrecer soluciones urgentes a todas las Administraciones públicas.

Lo primero ha sido, aparte de atender los daños más urgentes, solicitar la declaración de ayuda catastrófica para todos los municipios afectados en Castilla-La Mancha, con especial incidencia en Toledo, donde son los propios vecinos de los pueblos los que se están volcando con todo tipo de ayuda y trabajando sin descanso para intentar volver cuanto antes a la normalidad. Se espera que las ayudas económicas se tramiten de urgencia y también llegue dinero del fondo de auxilio de la Unión Europea, como ha pedido en Bruselas el propio presidente Page. El Gobierno regional ha ofrecido ayuda psicológica a los afectados.

Hay que ayudar

Las instituciones, ha dicho Álvaro Gutiérrez, "estamos obligadas a echar una mano", algo que ya están haciendo todos los alcaldes y ayuntamientos afectados y en lo que también trabajan el resto de las Administraciones. Gutiérrez ha agradecido el enorme esfuerzo de los alcaldes y concejales "que se han desvivido y están al pie del cañón" ante una situación dantesca que tardará tiempo en volver a la normalidad. El delegado provincial reconoció la responsabilidad de los ayuntamientos a la hora de avisar del temporal que se venía encima el pasado fin de semana.

En el caso de Escalona (Toledo), municipio en el que Gutiérrez es alcalde, ha indicado que en la oficina de atención a los damnificados que se ha puesto en marcha , más de setenta personas ya se han puesto en contacto para pedir asesoramiento y "hacer un registro de daños".



"Los daños son los que hay en todos los municipios, en viviendas, en mobiliario, vallas perimetrales de chalés, enseres, electrodomésticos", ha enumerado Gutiérrez, que ha confirmado que Escalona solicitará la declaración de zona gravemente afectada.

Limpiar ríos y arroyos

El delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha ha apelado, por otra parte, a la necesidad de limpiar cauces de ríos y arroyos en aquellas localidades inundables para evitar episodios como los vividos tras el último temporal, algo "fundamental" para evitar estas catástrofes en el futuro.

"Pedimos a los titulares responsables de los arroyos y ríos que hagan esas labores de mantenimiento. Los ayuntamientos lo hemos pedido millones de veces", ha dicho Álvaro Gutiérrez.

Sobre la situación urbanística que ha propiciado las inundaciones en algunas localidades, ha apuntado que en lugares como Cebolla y Cobisa ya hay proyectos para solventar los problemas derivados de los cauces que atraviesan su casco.

Inicio del curso

Por otro lado, Álvaro Gutiérrez ha estimado que para el inicio del curso escolar puedan estar "todos los centros totalmente recuperados y se puedan dar las clases con normalidad" en la provincia de Toledo y ha señalado que de los 36 centros educativos que sufrieron algún tipo de daño por la DANA, "prácticamente todos han resuelto sus problemas" y solo hay cuatro que este viernes presenten incidencias, que ha confiado en que puedan quedar resueltas a lo largo del fin de semana.

Mocejón, Magán, Villaluenga de la Sagra y Cobeja son los municipios donde los centros educativos aún no han recuperado la normalidad, ha precisado Gutiérrez, que ha señalado que "la mayoría" estarán listos para el lunes, aunque ha matizado que si no es para ese día, "desde luego no más tarde de mitad de semana, los centros estarán totalmente recuperados" y se podrá dar clases en ellos con normalidad.

Gutiérrez ha señalado que en el caso de Arcicóllar, el Ayuntamiento ha cedido la biblioteca municipal para iniciar el curso escolar el 11 de septiembre, un ofrecimiento que ha aceptado la comunidad escolar, "con independencia de cómo pueda estar el centro" educativo.

Además, en Magán -donde incluso se han perdido los equipos informáticos, lo que imposibilitaría ofrecer clases telemáticas en caso de que el curso no pueda comenzar de forma presencial- Gutiérrez ha apuntado que "si el centro no está en completas y perfectas condiciones, seguramente en los próximos días lo estará", por lo que ha indicado que si se pierde uno o dos días lectivos, se hablará con la comunidad educativa para ver cuándo se recuperan.

Con todo, ha incidido en que la Junta de Comunidades ha encargado a Tragsa que se encargue de la puesta a punto de los centros de forma urgente, para que puedan estar a disposición de la comunidad educativa, por lo que se trabajará durante todo el fin de semana para que los colegios estén listos para recibir a los alumnos el lunes 11 de septiembre.

