Las panaderías de Toledo pueden quedarse sin pan en septiembre: "No hemos visto cosa igual"

Conflicto laboral abierto en el sector de las panaderías en la provincia de Toledo. El convenio está bloqueado y se está empezando a vislumbrar la seria posibilidad de una huelga general entre los trabajadores si no se produce un acercamiento entre la patronal y los sindicatos. A partir de septiembre, advierten los representantes sindicales de los trabajadores, los toledanos pueden quedarse sin pan elaborado en las "empresas de aquí" y esta puede ser la situación en unas pocas semanas si no se produce un desbloqueo del convenio.

“No hemos visto cosa igual. En la negociación de cualquier convenio puede haber forcejeos, incluso tensión, movilizaciones y paros. Pero nunca se ha visto una posición tan rácana como la de la Asociación del Pan de Toledo", han advertido este miércoles los sindicatos CCOO y UGT en el sector de Panaderías. Denuncian que si la patronal mantiene su negativa a subir los salarios conforme al Acuerdo Estatal de Empleo y Negociación Colectiva (AENC) la situación se puede complicar.

“O la patronal acepta al menos el AENC o a partir de septiembre la ciudadanía de la provincia de Toledo no podrá comer pan hecho por las empresas de aquí y lo tendrán que traer de donde puedan”, advirtieron el secretario de Negociación Colectiva de CCOO-Toledo, Javier García Barroso, y el responsable de UGT-FICA en la provincia, Sergio de la Fuente, en rueda de prensa ofrecida este miércoles a la que también asistieron una decena de representantes sindicales de los trabajadores del sector. "Tenemos paciencia hasta la vuelta del verano. Esperamos la llamada de la Asociación del Pan", han avisado los trabajadores.

Condiciones deleznables

“Lo que no vamos a permitir es un convenio con las condiciones tan deleznables que plantea la Asociación del Pan, que se está riendo de los trabajadores del sector. Este es el último convenio que falta por firmar en la provincia y nuestras organizaciones nos han encomendado que ‘despachemos bien el pan’. Esperamos la llamada de la patronal; que tengan claro que el convenio no puede estar por debajo del AENC o tendrán un conflicto importante. La acción sindical unitaria de ambas organizaciones y de los/as trabajadores/as del sector será contundente”, advierten los sindicatos.

La advertencia de CCOO y UGT llega después de que en la segunda y última reunión de la mesa de negociación del convenio, la patronal ofreciera una subida salarial de cinco puntos desde 2023 a 2025 (1,5%, 1,5% y 2%), justo la mitad de la establecida para estos tres años en el AENC firmado el pasado 10 de mayo (4%, 3% y 3%).

A esto se añade, recordaron los sindicalistas, que el sector mantuvo los salarios congelados desde 2016 a 2019, y que desde el 2020 al 2022 sólo se han incrementado un 2,5%, frente a al alza del 12,2% que ha experimentado el IPC. Desde el final de 2015, los/as trabajadores/es de las panaderías toledanas han perdido casi un 15% de poder adquisitivo.

“Y ahora, su patronal empezó por ofrecer un cero para 2023. Nos quedamos perplejos. Y después de la firma del AENC, como si no fuera con ellos. Nos viene ofreciendo la mitad. Y tampoco aceptan ninguna otra propuesta sindical en materia de jornada, de acceso a la jubilación, nada", afirman, al tiempo que denuncian que “encima, quieren quitar la antigüedad, que tras doce años supone el 25% del salario base. Lo único bueno que tiene este convenio, dos bienios y dos quinquenios, y lo quieren quitar. Lo demás es rácano, roñoso, tacaño”.

“Luego se quejan de que no encuentran trabajadores y que se ven en complicaciones para mantenerlos en sus empresas. ¡Como no las van a tener si los tratan así! Desde hace años, hay un trasiego constante de personal en el sector, ¡los trabajadores entran y se marchan porque apenas rozan el SMI!”, han explicado los representantes sindicales, quienes aseguran que "la patronal se toma como la defensa de la Bastilla no subir el convenio. Cabréense si pagan mucho IVA, si les suben la luz, si tiene que pagar muchos impuestos… Lo que es deleznable es que solo se cabreen si tienen que subir los salarios a los trabajadores”.

