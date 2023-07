Rojo acusa a Guarinos en Guadalajara por la concejal díscola de Vox: "Comprará su voluntad"

El concejal del PSOE y ex alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, sospecha que la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos (PP), a raíz de la amenaza de Eva Henche (Vox) de pasar a ser no adscrita y poner así en peligro el Gobierno de coalición -ya que perderían la mayoría absoluta- podría querer "retenerla" y "comprar su voluntad" liberándola con el cien por cien del sueldo una vez que tome posesión como edil, el próximo viernes 28 de julio.

Alberto Rojo, que ha comparecido este miércoles en rueda de prensa acompañado de otros concejales del PSOE, ha realizado estas declaraciones tras dar a conocer que, casualmente, la alcaldesa va a volver a modificar, en el próximo pleno, algunas de las retribuciones de algunos miembros de su equipo de Gobierno, cambios que van a suponer un incremento del 85% al 100% sobre la asignación de lo que iba a recibir la concejal dimisionaria de Vox -Sagrario Muñoz-, a lo que se aprobará para la entrante, Eva Henche, mientras que el portavoz de Vox pasará de tener un sueldo del 100% a bajarlo al 85%.

Y todo ello, según Rojo, para no perder la mayoría absoluta (13 PP y Vox hoy, 11 el PSOE y 1 Aike) tras la amenazada realizada a Vox por su militante y secretaria provincial de esta formación en la provincia, Eva Henche, que es también la siguiente en la lista para sustituir a Sagrario Muñoz en el Ayuntamiento de Guadalajara, a raíz de que esta anunciara su marcha por razones personales.

Una "vergüenza"

Así, el que fuera alcalde la pasada legislatura cree que detrás de estos movimientos de Guarinos se "podrían estar cambiando voluntades ofreciendo sueldos", lo que ha calificado como una "verdadera vergüenza" que demuestra que este Gobierno ya está "fallido y condenado a la inestabilidad" por problemas internos de ambas formaciones, cuando apenas ha pasado un mes.

Rojo se ha referido a Guarinos como una "política sectaria" que ahora carece de rumbo, convencido de que la situación del Ayuntamiento puede convertirse en "inaudita" en el pleno de este viernes "porque Ana Guarinos parece estar dispuesta a comprar la voluntad de Eva María Henche".

Ana Guarinos, alcaldesa de Guadalajara

Según Rojo, podrían estar cambiando voluntades por votos, recordando a preguntas de los periodistas que la alcaldesa es la que firma los decretos de propuesta y la que se somete a pleno y la responsable del Gobierno municipal. "Solo ha pasado un mes desde el inicio del mandato y este es el precio que nos hace pagar a la ciudadanía a cambio de la Alcaldía, la inestabilidad y el estancamiento", ha remarcado.

Una comparecencia en la que Rojo también ha afeado que haya pasado más de un mes del Gobierno de Ana Guarinos y todavía no se conozca el contenido del pacto entre PP y Vox, lo que ha calificado como "fraude a la ciudadanía y auténtico atropello democrático", entendiendo que dicho acuerdo debería ser "público".

El ex alcalde y concejal del PSOE ha criticado el que tanto el PP como Vox se presentaron a las elecciones con dos "programitas" de 16 páginas cada uno sin que la ciudadanía sepa aún qué parte del programa de Vox se ha asumido, resumiendo dicho acuerdo como un "simple reparto de sueldos y sillones" que se materializó en un pleno de organización en el que ni siquiera se convocó a los medios de comunicación.

Se lo guisa y se lo come

En opinión del edil socialista, está claro que Ana Guarinos "se lo guisa y se lo come" todo, afeándole también el hecho de que, de manera unilateral, aprobara una modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) por la que se han suprimido los requisitos que debe cumplir el personal de libre designación en cuanto a formación académica.

"Ha modificado la RPT para contratar a dedo, como asesor de Alcaldía, a alguien que no tiene la formación requerida", ha subrayado a la vez que ha remarcado que esto se va a traducir en que el responsable de la Comunicación podrá ser ahora una persona que no haya estudiado Periodismo, algo que ha calificado de "grave" y un claro "paso atrás".

Para Rojo, es una situación no tiene precedentes y exige aclaraciones urgentes sobre si está dando un sueldo a cambio de un voto, de por qué ha modificado la RPT, cuál es el contenido del pacto de Gobierno y que sea transparente y ha señalado que si no lo hace, "forzarán" la celebración de un pleno y solicitarán su reprobación. De acuerdo a todo esto, parece poco probable que Eva Henche pase a ser no adscrita, finalmente.

