Gutiérrez hace balance de su legislatura al frente de la Diputación de Toledo: "Difícil y con retos"

El Gobierno de la Diputación de Toledo, con Álvaro Gutiérrez al frente, ha concluido una legislatura en la que ha destinado más de 300 millones de euros a lo municipios para inversiones y prestación de servicios. Del total, cerca de 180 millones han ido a programas sociales pese a las dificultades sufridas con la guerra de Ucrania, la crisis económica o los fenómenos meteorológicos adversos.

Según Europa Press, Gutiérrez ha calificado la legislatura de "difícil, intensa, comprometida y llena de retos", asegurando que su equipo de Gobierno ha mantenido su esencia con "cuerpo inversor y alma social". "Pese a la holgada mayoría absoluta, ha habido diálogo, consenso y acuerdo, que ha llevado a la aprobación de tres presupuestos por unanimidad".

"Ha sido una legislatura respaldada por una gestión económica extraordinaria, que ha permitido el hecho histórico de haber dejado a cero la deuda de 55 millones heredada al llegar a la Presidencia".

Transferencias directas a ayuntamientos

Gutiérrez ha expresado que esos 300 millones transferidos a los municipios para la realización de inversiones y prestación de servicios significa "un gran impulso a los principales programas como son los Planes Provinciales, Gasto Corriente y Plan Extraordinario de Inversiones". "En estos últimos cuatro años hemos duplicado su aportación económica, pasando de los 25,2 millones de euros de 2019 a los 52,5 millones de 2023".

Con ello se han ejecutado unas 3.000 obras y más de 250 actuaciones de arreglos de caminos. También ha destacado la respuesta cercana en situaciones de dificultad como la pandemia y los desastres naturales, recordando las ayudas frente al covid-19 y la limpieza extraordinaria de los colegios. Asimismo, no ha olvidado las ayudas para hacer frente a los gastos de Filomena y las DANAs.

Inversión en políticas sociales

Por otro lado, Gutiérrez ha detallado que una inversión cercana a los 180 millones ha ido a programas como 'Tu salud en marcha', con más de un millón de euros y una participación de cerca de 20.000 personas. "Se ha incrementado la financiación de uno de los programas del que más orgullosos nos sentimos de haber puesto en marcha, como es el de ayudas de emergencia contra la pobreza infantil con Cruz Roja, pasando de los 100.000 euros iniciales para llegar hasta los 600.000".

Además, ha destacado nuevos programas como el de comidas a domicilio. En este sentido ha hecho una mención especial a la Residencia Social Asistida 'San José' que sigue siendo el "buque insignia" de la política social de la Diputación y que esta legislatura se ha llenado de usuarios y ha contado con casi 500 trabajadores.

Empleo e igualdad

En cuanto a políticas de empleo, la Diputación ha destinado 31 millones de euros para la creación de unos 13.400 puestos de trabajo, a lo que se unen los creados por otros programas.

Acerca de políticas de Igualdad, ha destacado la II Estrategia de Igualdad de Género de la Diputación de Toledo y el programa más destacado de este plan, las 'Agentes de igualdad de género'.

Turismo y cultura

Para Gutiérrez, el turismo ha sido un área a la que se ha dado "un impulso considerable" durante la actual legislatura. Ha recordado dos proyectos como son los Planes de Sostenibilidad Turística Montes de Toledo y Cabañeros y el de la Campana de Oropesa, con una inversión global de cerca de 5 millones de euros.

Por otro lado, ha calificado el apoyo de su Gobierno al servicio de bomberos como "sin precedentes", reflejándose en el incremento presupuestario del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos en un 75 %, pasándose de los 12,3 millones de 2019 a los 21,4 de 2023.

Respecto al Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales, ha puesto en valor las mejoras con las plantas de biogás y la planta de biolíquidos, así como nueva planta de tratamiento de residuos orgánicos que esta misma semana se inauguraba con una inversión de 5,5 millones de euros. Así, ha adelantado que el próximo proyecto será la recogida selectiva de textil en la provincia.

Y en cuanto a su apoyo a la cultura, ha destacado el dinamismo del Centro Cultural San Clemente y Santa María de Melque. También, el "impulso extraordinario" a la Escuela Taurina 'Domingo Ortega' de la Diputación al trasladar su sede a la Plaza de Toros de Toledo y la creación del trofeo Domingo Ortega.

"Encantado de volver a la Presidencia"

Por otro lado, Álvaro Gutiérrez ha expresado que estará "encantado de decir que sí" a volver a repetir en el cargo en el caso de que el PSOE ganara las elecciones el próximo 28 de mayo y el partido entiende que él es la persona que debe volver a dirigir ese proyecto.

Para el presidente, "hay 15 personas indispensables en este proyecto". "Hemos hecho una extraordinaria gestión y no hay un solo motivo para que la gente cambie de criterio respecto al Gobierno de la Diputación. Me hubiera gustado que hubiese una urna para la Diputación, pero tenemos una legislatura, unos proyectos y un trabajo realizado que queremos completar en la siguiente. Me gustaría que este equipo de personas que hemos gobernado en estas circunstancias tan duras pudiese volver a hacerlo la legislatura que viene".

