Carlos Velázquez cree que es el momento de "recuperar el tiempo perdido en Toledo"

El candidato a la Alcaldía de Toledo y presidente provincial del Partido Popular, Carlos Velázquez, ha expresado que "es el momento de ser ambiciosos, de aprovechar la oportunidad y recuperar el tiempo perdido, para poder corregir los errores y no quedarnos mirando al pasado sino mirar al futuro".

"Toledo es turismo, patrimonio, cultura y debe ser también infraestructuras, deporte, río y digitalización. Por eso trabajamos por el cambio, para que Toledo sea capaz de gestionar su futuro y transformar la ciudad".

Así lo ha expresado en el 'Desayuno en Caminos', organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en el que ha participado junto con el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

"Esperando el POM"

Velázquez ha hecho un análisis de la situación de la ciudad desde el punto de vista de la planificación urbanística, "que sigue esperando el Plan de Ordenación Municipal (POM)". "Es una ciudad disgregada con varios núcleos de población y que tiene un gran problema de movilidad. Una ciudad con 86.000 habitantes que presta servicios a 126.000, porque en los últimos 20 años apenas se ha construido vivienda en Toledo y sí en municipios cercanos".

Para el candidato 'popular', esta situación está derivada "de una gran falta de planificación y ausencia de proyecto de ciudad" por parte del equipo de Gobierno. En este punto, ha puesto como ejemplo el traslado del Hospital Virgen de la Salud, que "todavía sigue a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, mientras el Cuartel de la Guardia Civil va por el mismo camino". Al respecto, ha afirmado que el PP no va a apoyar el traslado de ese cuartel, que "daría la puntilla a un barrio abandonado por el PSOE, como es el de Palomarejos".

"Anuncios y promesas incumplidas"

Velázquez ha lamentado que "lo que tenemos son anuncios y promesas incumplidas del Gobierno de Milagros Tolón". "Nosotros proponemos un cambio para poder planificar y con participación. Un proyecto y modelo de ciudad con el POM como aliado, como herramienta de ayuda y no de bloqueo, y con un Plan Especial del Casco Histórico actualizado, ya que el actual está agotado".

Por último, ha puesto el foco en la oportunidad que suponen los Fondos Next Generation, para que no pase como con los Fondos EDUSI, que "nadie sabe qué ha pasado con ellos". "Ahora el dinero no es una excusa", ha afirmado, a la vez que ha destacado la importancia para Toledo de tres de los 10 ejes de los Fondos Next Generation: infraestructuras y ecosistemas resilientes; modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora; e impulso de la industria, de la cultura y el deporte.

