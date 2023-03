Milagros Tolón: "Es el momento de la modernización total de la ciudad de Toledo"

"Quiero ser alcaldesa ahora más que nunca". Así lo ha asegurado la socialista Milagros Tolón, regidora de la ciudad de Toledo, que en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo aspirará a conseguir el apoyo de los votantes para poder encadenar su tercer mandato consecutivo.

Tolón, durante su participación en el II Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, organizado en el Cigarral de las Mercedes de Toledo por EL ESPAÑOL, Invertia y El Digital CLM, ha argumentado que su alta motivación actual nace de que "hemos pasado la peor legislatura de la historia y hemos salido fortalecidos".

Así, la alcaldesa de Toledo ha asegurado que, después de la pandemia de coronavirus, de los desastres climatológicos y de la invasión de Ucrania, "es el momento de la modernización total de la ciudad". "Es el momento del salto cualitativo y cuantitativo, y para darlo tenemos perfectamente preparado el plan de acción y la agenda", ha añadido.

En ese sentido, Tolón ha hablado de lo que ha venido a denominar "la revolución de las cinco eses", con la que aspira a conseguir un Toledo "sostenible, saludable, seguro, solidario y 'smart city'".

Aunque, preguntada por la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL - El Digital CLM, Esther Esteban, ha asegurado que no tiene encuestas a su disposición más allá de las que publican los medios de comunicación, la alcaldesa de Toledo ha reconocido que espera "un buen resultado" en los comicios del 28M. "Estamos trabajando por Toledo y la sociedad siempre ha sido generosa con quien se ha portado bien con la ciudad", ha dicho Tolón.

Respecto al candidato del PP a la Alcaldía de Toledo, Carlos Velázquez, la regidora ha señalado que le respeta "desde el punto de vista político". "No quiero decir nada más", ha añadido enigmáticamente.

El POM "fundamental"

Con vistas a la próxima legislatura, Tolón ha afirmado que el Plan de Ordenación Municipal (POM) que está ultimando el Ayuntamiento toledano será "una herramienta fundamental" para el desarrollo de la ciudad y marcará "la modernización de Toledo desde el punto de vista de la movilidad, sostenibilidad y optimización de nuestros recursos".

Conversación 'El futuro de las ciudades históricas'. Jesús Umbría

En el nuevo POM, además, Tolón ha asegurado que "el río será un elemento vertebrador de toda la ciudad". "El buen estado del Tajo es una de las cuestiones más importantes para mí y nuestra lucha no tiene que acabar hasta que no termine el trasvase. No puede ser que estemos dando agua, porque la necesitamos nosotros y porque hay nuevos mecanismos como la desalación y la depuración", ha defendido.

El documento de planificación urbanística también permitirá ampliar en más de tres millones de metros cuadrados la superficie de suelo industrial en Toledo, que de manera inmediata va a incorporar 600.000 metros cuadrados. "Toledo está muy fuerte en el sector servicios gracias al turismo, pero es imprescindible fortalecer nuestro sector industrial, que tiene mucho potencial", ha explicado Tolón.

Además, la regidora socialista ha asegurado que recientemente mantuvo una reunión con un alto cargo de Renfe donde pudo comprobar que el proyecto de la futura línea AVE Madrid-Toledo-Talavera de la Reina-Extremadura-Lisboa "está muy avanzado" y que, a su llegada a la capital de Castilla-La Mancha, se incorporará "con cirugía" para que no afecte "a ningún barrio ni a la panorámica de la ciudad".

Por último, la alcaldesa de Toledo ha apostado por un "equilibrio" entre el turismo y los residentes en el Casco Histórico de Toledo, para que "las familias puedan llevar su vida día a día" en el barrio. En ese sentido, se ha felicitado porque el Casco toledano sea el primero de toda España con fibra óptica tras una inversión de ocho millones de euros.

