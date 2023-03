Las familias de las niñas quemadas en el Carnaval de Calzada de Calatrava denunciarán la "negligencia"

Los padres de las dos niñas menores que resultaron heridas por quemaduras en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) durante el Entierro de la Sardina del pasado sábado, 25 de febrero, van a presentar una denuncia "por negligencia, y no accidente", en los juzgados de Almagro. Así lo ha confirmado a la Agencia EFE Luis Ruiz, padre de la mayor de las dos niñas, que ya mostró su indignación a EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM afirmando que "los organizadores del evento son los responsables y deben pagar por ello".

En este sentido, también explicó que su hija Natalia, de 12 años, ya estaba recuperándose en casa, mientras que la otra niña, de 6, seguía ingresada en el Hospital de La Paz de Madrid.

El padre ha expresado que ambas familias tienen claro que deben denunciar lo sucedido ya que consideran que "durante la organización del acto se produjeron negligencias graves". Al respecto, ya se dirigió a las declaraciones que hizo la alcaldesa del municipio, Gema García Ríos, a este medio, en las que afirmó que había sido "un accidente": "No fue un accidente, sino una negligencia. Fue gravísimo".

Rápida actuación de los ciudadanos

El padre confiesa que gracias a la rápida actuación de las personas que se encontraban cerca de las niñas, las consecuencias fueron menores, porque "podrían haber acabado mucho más dañadas y quemadas". "Podemos dar gracias a Dios de que están vivas, porque la gente que se tiró a por ellas evitó que sufrieran más quemaduras".

Asimismo, ha reiterado que en la zona "no había ningún tipo de medidas de seguridad, no estaba perimetrada y los agentes de Policía Local no estaban cerca, aunque sí presentes".

Por último, ha señalado que el Ayuntamiento, dentro de sus posibilidades, está poniendo todos los medios al alcance de las familias, aunque estas "no pueden evitar denunciar los hechos". Es algo que también han hecho "los médicos y la propia Guardia Civil", que ha abierto diligencias que serán investigadas por el juzgado.

