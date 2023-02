Aviso del Ayuntamiento de Toledo a los residentes de la ORA para evitar sanciones y problemas

El concejal de Movilidad de Toledo, Juan José Pérez del Pino, ha anunciado este viernes que el Ayuntamiento ampliará hasta el viernes 17 de febrero el plazo renovación de la Tarjeta de la ORA para residentes para que no se produzcan sanciones a los que por desconocimiento o despiste no hayan realizado este trámite en enero, mes fijado para llevar a cabo esta renovación.

Hasta la fecha límite, el 31 de enero, se han renovado 12.525 tarjetas. De las cuales, 7.711 se han solicitado a través de la pasarela del Ayuntamiento, 706 mediante la Aplicación Elparking, y 4.108 desde los parquímetros, ha informado en nota de prensa el Consistorio.

El responsable municipal ha querido destacar que, entre los solicitantes, se han detectado 417 tarjetas que "no reunían los requisitos para ser renovadas", bien porque corresponden a personas que no están empadronadas en Toledo o bien porque los vehículos no están dados de alta en el impuesto municipal.

Dado que en el año 2022 se renovaron 19.563 tarjetas, unas 7.000 más que este año, el equipo de Gobierno ha decidido prorrogar el plazo de solicitudes hasta el 17 de febrero para dar una segunda oportunidad a aquellos que todavía no han renovado la tarjeta teniendo que hacerlo y evitar que sean denunciados.

El pago podrá realizarse a través de diferentes vías indicando en cualquier caso el número de matrícula y el NIF/CIF/NIE del titular del vehículo. Estas son: el QR de la hoja informativa que se ha expedido en algunos de los vehículos de la capital, con tarjeta de crédito o bizum; la web municipal, la App 'Elparking' o los parquímetros de la ORA.

