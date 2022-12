Tan solo faltan dos semanas para terminar el 2022 y cada vez son más la familias y grupos de amigos que quieren despedirlo por todo lo alto. Y si puede ser fuera de casa, mejor. Llegar a mesa puesta, disfrutar de deliciosos manjares, pasar un agradable rato y no tener que preocuparse por recoger y limpiar todo es un lujo para muchos. Sobre todo este año que, tras haber pasado lo peor de la pandemia, todo ha vuelto a la normalidad.

Y qué mejor que disfrutar de la noche más especial y esperada del año en Toledo, una de las ciudades más espectaculares de España. En la capital castellano-manchega, hoteles y restaurantes han preparado sus mejores galas para las cenas navideñas. Entre ellos se encuentra el Cigarral de las Mercedes -ubicado en la carretera de Piedrabuena-, que ha lanzado tres paquetes especiales para la ocasión.

El primero de ellos es el 'paquete standard' y tiene un precio de 550 euros por persona para adultos, 250 euros para adolescentes y 200 euros para niños de hasta 12 años. Incluye dos noches de alojamiento (del 30 de diciembre al 1 de enero), desayuno buffet, cena de gala, cotillón y uvas de la suerte, barra libre, dj y recena.

El segundo, el 'paquete villa', es el más exclusivo y cuesta 750 euros para adultos, 350 para adolescentes y 300 euros para niños. Incluye lo mismo que el anterior pero, en vez de pasar las dos noches en una habitación standard, los clientes se alojarán en una fabulosa villa.

Por último, para aquellos que prefieran dormir en casa y solo quieran cenar, el precio será de 250 euros para adultos, 150 euros para adolescentes y 100 euros para niños.

Menú de gala

El menú de la cena de gala, que es el mismo en las tres opciones, incluye cuatro entrantes (ostra "Speciale Sorlut" con Yuzu, blini con caviar Beluga y nata agria, berberechos con gelée de martini rojo y foie-gras con Pedro Ximénez); ravioli de bogavante; waygu con salsa Foyot, brioche de mantequilla y trufa con foie-gras; almendras y chocolate nevado con helado de coco y crispy de naranja y mazapanes toledanos y turrones.

Para beber, se ofrecerá O Luar Do Sil Godello - Pago de los Capellanes (D.O. Valdeorras), Muga (D.O. Rioja) y Moët & Chandon (D.O. Champagne).

Cabe destacar que en los paquetes con alojamiento, este será de dos noches como mínimo. Las tarifas no serán reembolsables y en todas se incluye parking e IVA.

En el cigarral ya están preparando todo y cuidando hasta el más mínimo detalle para que la experiencia sea única e inolvidable.

Una publicación compartida de Cigarral de las Mercedes (@cigarraldelasmercedes)

Espectacular finca de cinco hectáreas

El Cigarral de las Mercedes es una espectacular finca de cinco hectáreas situada en una de las mejores zonas de Toledo, cuya seña identidad son las vistas de la ciudad. Se trata de un Hotel Boutique para descansar en un entrono privado y natural, con 17 habitaciones y 4 villas con personalidad propia en cuanto a diseño y sofisticación.

Sus espacios interiores son muy acogedores e ideales para celebraciones familiares o eventos de empresa. En cuanto al exterior, sus jardines son considerados como uno de los paisajes más apreciados de Toledo por su conservación de zonas ajardinadas, arquitectura tradicional y orígenes histórico-culturales.

Premiado en los Traveller Review Awards

Tal es la belleza y el buen servicio de este hotel, que el pasado mes de febrero fue galardonado por la famosa plataforma de reservas online Booking en la décima edición de los Traveller Review Awards.

Fue reconocido como uno de los mejores proveedores de alojamiento, consiguiendo una puntuación de 9,2 sobre 10.

