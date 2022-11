Grison denuncia en 'La Resistencia' que una decisión política le impide actuar en Toledo

Grison, el famoso cómico y guitarrista de 'La Resistencia' (Movistar Plus+), ha denunciado públicamente este martes durante el programa conducido por David Broncano que "los políticos de Toledo" le han vetado a consecuencia de unas bromas sobre la ciudad que hizo el pasado mes de junio en el mismo espacio televisivo.

"A mí me han cancelado en Toledo hoy, tío. Me han cancelado un bolo. Me llama el promotor y me dice que no puedo actuar porque dicen los políticos que había dicho no sé qué de Toledo y que no me quieren contratar. Con lo que me gusta Toledo", ha relatado Grison, que no ha detallado con qué instituciones públicas estaba negociando para llevar a cabo su espectáculo de música y humor en la capital de Castilla-La Mancha.

El veto, según el relato del propio afectado, nace de los comentarios sobre Toledo que se realizaron hace meses en 'La Resistencia' durante la participación de la cantante María Becerra en el programa. La reguetonera argentina contó que un taxista le había dicho que estando en Madrid no podía dejar de visitar la ciudad de las tres culturas. "Me dijeron que era relindo el pueblito", aseguró Becerra mostrando a la vez su interés y desconocimiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Resistencia por M+ (@laresistenciacero)

Después de que Broncano mostrase su sorpresa por tan ferviente recomendación pudiendo disfrutar de los atractivos de Madrid, el programa emitió una fotografía del Alcázar toledano para comentarla con la cantante argentina y el presentador aseguró: "Es bonito, es bonito". Grison, por su parte, explicó a María Becerra: "Es un sitio de metales. Hacen espadas y eso, rollo medieval". Aunque es cierto que, haciendo gala de su irreverencia habitual, finalmente puntualizó: "Pero Cuenca es mejor".

"Metal y fachas"

Ahora, tras haber sido cancelado por aquellas palabras, Grison ha afirmado: "Toledo, lo mejor. Pero los políticos de Toledo...". Además, ha recrudecido su estilo para seguir provocando. "Mira, a tomar por culo. Como ya no me van a contratar... Toledo es como un club de moteros español: no hay nada más que metal y fachas. Eh, pero Toledo es muy bonito", ha afirmado entre las carcajadas de todo el público de 'La Resistencia'.

Ya en un tono mucho más serio, el humorista finalmente se ha preguntado: "¿Qué nos queda en la comedia? Ya no se puede hablar de nada". "Te lo digo en serio, esto me parece flipante", ha comentado David Broncano sobre el veto sufrido por su compañero en Toledo.

El madrileño Marcos Martínez, alias 'Grison', es considerado uno de los mejores 'beatboxer' del mundo, siendo especialista en hacer ritmos, percusiones y sonidos utilizando únicamente la voz y la boca. Su popularidad en España subió como la espuma a raíz del comienzo de las emisiones de 'La Resistencia' en 2018. En un principio su papel en el programa era secundario, pero poco a poco se ha convertido en una de las estrellas del espacio gracias a sus comentarios y chistes sin filtro, muchos de ellos sobre el consumo de drogas.

A través del perfil oficial del programa en Instagram, 'La Resistencia' ha compartido el vídeo de Grison denunciando haber sido cancelado en Toledo y ha comentado: "Toledo es la hostia pero a un par de personas de por ahí les falta un aire. De verdad que hay gente que solo desea crear polémica donde no la hay".

Sigue los temas que te interesan