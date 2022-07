El concejal de Empleo, Francisco Rueda, y el delegado territorial de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández, han presentado el cupón que este grupo social dedica al mercadillo de Toledo El Martes para el próximo sorteo del 12 de julio. La presentación se ha llevado a cabo en el mercadillo, en el barrio de Santa Teresa, y ha contado con Mario Lobato, representante de los comerciantes, y Marta Medina, concejala del equipo de Gobierno.

El cupón presenta el mercadillo de la capital regional con una fotografía de Alberto Santos en la que destacan tanto los puestos, como la ciudad histórica con el monasterio de San Juan de los Reyes, la zona conventual y la Puerta del Cambrón. Este cupón, que se enmarca en la serie ‘Este es tu mercado’, llegará a todos los rincones del país, y es también un reconocimiento y homenaje al sector de la venta ambulante que tras dos años de pandemia ha recuperado el pulso económico y social que se da cita en los mercadillos tradicionales, como El Martes toledano.

“En Toledo contamos con un mercadillo histórico con siglos de historia y además es el mercadillo con la vista panorámica más bonita del mundo”, ha comentado el responsable municipal de Empleo, además de felicitar al autor de la fotografía que ilustra el cupón, Alberto Santos. “Realizar esta imagen no fue fácil, se hizo justo cuando se levantaron las restricciones de la covid-19, y ahí está el resultado, ha quedado una maravilla de cupón”, ha dicho.

Asimismo, Francisco Rueda se ha sumado al reconocimiento de la ONCE al sector de la venta ambulantes, pues como ha recordado también han visto como la pandemia mermaba su actividad y, por tanto, su negocio y capacidad económica. “Quizá como sociedad no hemos hablado tanto de la venta ambulante y la pandemia y estoy convencido, porque lo he vivido en la proximidad con ellos, que ha sido uno de los sectores que peor lo ha pasado, con restricciones y límites a su actividad”, ha apuntado el concejal de Empleo, para añadir que estos pequeños empresarios y autónomos “ya se están recuperando, prueba de ello es la alegría que da ver el mercadillo repleto de puestos y de público, merecen un reconocimiento y esta iniciativa será, sin duda, un buen recuerdo”.

Desde la ONCE, Carlos Javier Hernández ha asegurado que esta presentación supone “un día muy especial” para la entidad social, además de recordar que hace dos años la ONCE y el Ayuntamiento reconocían a la hostelería toledana con un cupón que ahora homenajeará al mercadillo del Martes y a los vendedores que día a día llevan sus artículos a los municipios y ciudades españolas.

“Los comerciantes de los mercadillos viven del movimiento de la calle, como nuestros 646 vendedores de la ONCE en Castilla-La Mancha, viven del movimiento social y de la gente, de esas personas que hacen una acción de solidaridad comprando nuestras loterías y apoyan así la labor social que desempeñamos con proyectos de apoyo a la educación y a la autonomía de personas con discapacidad, además de generar empleo, pues somos el primer empleador de personas con discapacidad a nivel mundial”, ha dicho.

Por último, Mario Lobato ha tenido palabras de agradecimiento tanto para la ONCE, como para el Ayuntamiento de Toledo, ya que como ha explicado este tipo de iniciativas “siempre son agradables”, además de indicar que como comerciante ambulante “es muy gratificante saber que el mercadillo de Toledo va a llegar a todas las ciudades y pueblos con este cupón, es un gran gesto y así lo recibimos”.

