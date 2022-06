Maka cancela el concierto que iba a dar en las fiestas del Corpus de Toledo

El artista granadino Maka ha informado este jueves al Ayuntamiento de Toledo de la cancelación del concierto que iba a ofrecer el próximo viernes, a las 22:00 horas, en el recinto ferial de 'La Peraleda', en el marco de la Semana Grande del Corpus Christi.



Una nota municipal ha informado que Maka, considerado uno de los artistas más importantes del flamenco urbano, ha trasladado al Consistorio su intención de cancelar la cita.



Desde la agencia 'Sold Out Crew', que representa al artista, se ha trasladado al Gobierno local que las entradas ya abonadas "serán reembolsadas automáticamente sin necesidad de realizar ningún trámite".



Además, ha añadido que, en caso de que las personas afectadas no recibieran el importe en un plazo de 30 días, podrán solicitarlo a través del correo info@ayudaeventos.com.



Para finalizar, la agencia de Maka ha confiado que "en el futuro" se pueda volver a replantear una fecha del artista "en esta preciosa ciudad".

