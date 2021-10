Riolobos y Tirado denuncian que Sánchez se olvide de Toledo para "premiar" a los independentistas

Los diputados nacionales del Partido Popular por Toledo, Vicente Tirado y Carmen Riolobos, han criticado que Pedro Sánchez "se haya olvidado y machaque” a la provincia de Toledo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "para premiar a los independentistas".

En rueda de prensa, Tirado ha reseñado que Sánchez es "el mayor peligro para la economía española", ya que los PGE tienen unas previsiones" irreales, más derroche y gastos improductivos". “Fríen a impuestos a las clases medias y trabajadoras de la provincia. De hecho, suben las cotizaciones entre 96 y 225 euros al año”, ha destacado.

Para el diputado “estamos ante los peores presupuestos para la provincia de la historia”, y ha recordado que el PSOE se ha olvidado del AVE para Talavera, no contempla los accesos al hospital de Toledo, ni tampoco el nuevo cuartel de la Guardia Civil. De la misma forma "le dan la espalda a los agricultores y no contemplan los regadíos del Alberche o de Mora, además de que no prevén ni un solo euro para acabar con la plaga de conejos que está arruinando a muchos agricultores”.

Por tanto, para Tirado “los presupuestos son humo porque no se ejecutan, y hablan de inversiones futuras que son meros deseos”. De hecho, según ha dicho, "no aparecen obras concretas ni verdades verificables", sino que “son un brindis al sol, y engañan y dilatan obras como la autovía Toledo-Ciudad Real o la de Toledo a Ocaña”.

“Más impuestos, más deuda, más inflación y despilfarro es lo que traen estos presupuestos”, ha dicho Tirado, que ha apuntado que en altos cargos hay 108 millones de euros más que con el último gobierno del Partido Popular. Se trata de un gasto “improductivo” con el que se podrían hacer por ejemplo, 40 colegios, 35 centros de salud, 20 institutos y 10 guarderías que cumplirían una función socia. Por eso,” son unos presupuestos antisociales”, además de que baja la inversión en sanidad un 17,3 por ciento.

Los presupuestos de 2022 “son unas cuentas imprudentes e irresponsables que suben los impuestos y disparan el gasto público y la desbocada deuda pública es la mayor amenaza a nuestro Estado de Bienestar”, ha subrayado el diputado, que ha acusado a Pedro Sánchez de ser un “irresponsable que va a arruinar a España”, además de que ha presentado unas cuentas irreales; “que son cuentos, y no cuentas” porque el hecho de no corregir las previsiones para el 2022 “invalida todo el proyecto”.

"Presupuestos de la vergüenza"

Para Carmen Riolobos, los PGE “son los de las vergüenzas de Sánchez, porque hay que que tener poca vergüenza para quitar de los presupuestos 31 millones de euros de los presupuestados para la provincia y dejar cero euros de inversión para el AVE, la plataforma logística, el desdoblamiento de la A-5, los cruces de Parrillas- Navalcán y Gamonal-Velada, o reducir la partida para el nuevo edificio judicial de Talavera".

“Los regadíos del Alberche han desaparecido”, ha asegurado la diputada, que ha criticado que “no haya ningún proyecto estratégico para Talavera y su comarca”. Ha censurado de la misma forma que de los 27.000 millones de los fondos europeos “no venga nada a esta zona, mientras que Pedro Sánchez se va a gastar 108 millones de euros más en altos cargos del gobierno socialista, algo que es una vergüenza”.

“El dinero se lo llevan para comprar los votos de los independentistas, vascos, catalanes, y los filoetarras que quieren destruir España”, ha aseverado la diputada, que ha reiterado que “es una indecencia que no haya ni un euro para Talavera y su comarca y se destine más dinero que nunca a los independentistas catalanes y vascos y los socios de gobierno”, algo que además va a provocar que suban los impuestos en 4.000 millones de euros.

Por eso, ha subrayado que desde el Partido Popular “no entendemos que Page y los diputados y senadores del PSOE no hayan alzado la voz ante estos presupuestos de la vergüenza que perpetúan las dos Españas. Las ricas reciben más porque así lo quiere Sánchez y las pobres reciben menos y además les quitan lo que tenían programado, como son los casi 300 millones de euros presupuestados en el 2018 para el AVE de Talavera, que Sánchez se llevó para Cataluña y que siguen sin reintegrarlos a nuestros presupuestos”, ha finalizado.

