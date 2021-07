El PSOE insiste en que Hospitalito de Toledo no será residencia porque "hay plazas que sobran"

La vicesecretaria del PSOE de Toledo y diputada nacional, Esther Padilla, ha insistido este sábado en que el Gobierno de Castilla-La Mancha considera que hoy en día, en julio de 2021, no se necesita una residencia de mayores en el casco histórico de Toledo, en referencia al Hospitalito del Rey, porque "hay plazas que sobran". Así ha reaccionado la dirigente socialista en declaraciones a los medios en la plaza de Zocodover de Toledo donde el movimiento 'Hospitalito Ya' está recogiendo firmas para la apertura del Hospitalito del Rey como residencia de mayores 100% público.

Padilla ha pedido "coherencia al PP, coherencia con sus acciones y un poco de responsabilidad" y ha recordado que en 2011 cuando se terminó de rehabilitar el Hospitalito del Rey había una demanda y unas necesidades que tenían las personas mayores hace 10 años y en ese momento la expresidenta de la Junta María Dolores de Cospedal "decidió no abrir ese recurso" y los dirigentes del PP, Paco Núñez entre ellos, "les pareció bien que este recurso no se abriera".

Y, sin embargo, ha lamentado la portavoz socialista, "hoy 10 años después cuando no hay demanda suficiente para un recurso residencial para mayores piden y recogen firmas". "Aplaudieron que no se abriera y hoy cuando no hay necesidad de plazas solicitan que se abra", ha criticado. "¿Qué ocurriría si cualquier administración abriera un recurso público sin demanda suficiente? Estaríamos hablando de despilfarro y de que abrimos recursos públicos por encima de nuestras posibilidades", ha continuado la vicesecretaria del PSOE de Toledo.

Dicho esto, ha recalcado que "cuando los informes técnicos dicen que no hay lista de espera y no hay demanda de plazas para un recurso público de esas características con el coste que tiene, habrá que hacer caso a esa nueva realidad".

Igualmente, ha dejado claro que, a día de hoy, "oficialmente", nadie ha pedido que se necesita un recurso de estas características porque exista una necesidad de los ciudadanos.

‘Hospitalito Ya’ sigue recogiendo firmas

Por su parte, el movimiento 'Hospitalito Ya' tiene previsto volver a recoger firmas el próximo martes, 27 de julio, para la apertura del Hospitalito del Rey como residencia de mayores 100% público y esta vez el escenario escogido ha sido ante el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno de Castilla-La Mancha, según ha informado el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos 'El Ciudadano', Tomás Ruiz, en declaraciones a los medios en la plaza de Zocodover.

'Hospitalito Ya' lleva recogidas ya unas 800 firmas y Tomás Ruiz asegura que "la esperanza es lo último que se pierde". "Sí, nos quedan esperanzas", ha subrayado el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos 'El Ciudadano', quien considera que las reivindicaciones del movimiento son "justas" dado el gran apoyo que están recibiendo de partidos políticos, ciudadanos e instituciones vinculadas con la ciudad de Toledo. "No se puede desoír a toda una ciudad", ha manifestado en Zocodover donde hoy recogen firmas.

Ha afirmado que las personas que conforman 'Hospitalito Ya' quedaron el pasado jueves "muy defraudadas" por la respuesta del Gobierno regional en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ante el debate que se suscitó sobre la apertura de esta instalación.

Ruiz considera que la respuesta que dio el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, se basó en argumentos "injustificados" como es, ha puesto de ejemplo, la falta de demanda de plazas, aunque ha admitido que puede haber alguna plaza sin cubrir, algo que achaca a la pandemia.

"La población sigue envejeciendo y seguirán siendo necesarias infraestructuras de este tipo cercanas a los ciudadanos y en esta ciudad y en este barrio, concretamente, viven más de 2.000 personas susceptibles de ser alojadas en una residencia y en el futuro serán más", ha incidido.

Además, ha recordado que otro de los compromisos del Gobierno regional era evitar la despoblación, y con esta medida y diciendo "las malas condiciones de accesibilidad" que tiene el Casco Histórico de Toledo "tampoco invita a que una persona joven venga a vivir al casco porque sabe que cuando sea mayor no podrá vivir allí".

Asimismo, ha indicado que el Gobierno basa su decisión en una legislación que de momento no está vigente y, "según tenemos entendido, no se va a exigir a residencias privadas", pero sin embargo "parece que sí se va a autoexigir la propia administración". Ruiz ha avisado de que el movimiento 'Hospitalito Ya' va a seguir movilizándose con el fin de que el Gobierno reconsidere su postura.

