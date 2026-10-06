El mercadillo de segunda mano para visitar el 17 de octubre: los vecinos venden o intercambian lo que no utilizan

El próximo sábado 17 de octubre los vecinos y asociaciones de Cabanillas del Campo (Guadalajara) sacarán todo aquello que no utilizan para venderlo o intercambiarlo en su famoso mercadillo de segunda mano.

Entre 50 y 60 puestos se desplegarán en la plaza del Ayuntamiento entre las 10:30 y las 14:30 horas del mediodía. Esta cita comunitaria que promueve la economía circular y dar una "segunda vida" real a los objetos celebra su decimoséptima edición.

La localidad de 11.500 habitantes organiza este mercadillo solamente dos veces a lo largo del año, una en primavera y otra en otoño. En los estands puedes encontrar desde libros, juguetes, ropa, herramientas, muebles y hasta antigüedades.

Mercadillo de segunda mano de Cabanillas del Campo. Ayuntamiento

No solo se incentiva la venta a precios moderados, sino que también se promueve activamente el trueque directo sin dinero de por medio. Para facilitar la participación, el Ayuntamiento de Cabanillas cede gratuitamente una mesa y un banco de dos metros a cada expositor para que levanten su puesto de 2,5 metros de largo y ancho como máximo.

Para garantizar que el mercadillo no pierda su esencia, está prohibido comercializar productos nuevos o procedentes de tiendas. Tampoco se permite vender alimentos, animales, artículos peligrosos, material de piratería y objetos que requieran licencias especiales.

Cartel del mercadillo. Ayuntamiento de Cabanillas del Campo

La organización reserva varias plazas para entidades sin ánimo de lucro y protectoras de animales locales. En caso de que las condiciones meteorológicas impidan el desarrollo del evento, el mercadillo se trasladará a un recinto cubierto que se anunciará con antelación.

Las inscripciones deben realizarse de manera presencial en el Centro Joven municipal y el plazo para solicitar un puesto de venta o intercambio permanece abierto hasta el próximo 15 de octubre. Es importante precisar que tendrán prioridad las personas empadronadas en Cabanillas, aunque si se completan las plazas se habilitará una lista de espera.

Vista aérea de Cabanillas del Campo. Ayuntamiento

El XVII Mercadillo de Segunda Mano de Cabanillas del Campo es una gran oportunidad para conocer los tesoros que esconde el tercer municipio con la renta bruta media más alta de Castilla-La Mancha en el ejercicio 2024 (38.256 euros).

Su cercanía a Madrid y su conexión estratégica con las carreteras A-2 y R-2 lo han convertido en un motor logístico de la comarca del Henares. Este crecimiento empresarial convive con un modelo residencial de viviendas unifamiliares y un alto nivel de vida que se refleja en su propio club de golf con hasta 18 hoyos.

Su término municipal alberga joyas patrimoniales como la iglesia de San Pedro y San Pablo y también naturales como la Ribera del Henares, un espacio protegido bajo la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).