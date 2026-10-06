Ana Guarinos este lunes en la presentación oficial del curso académico de la Universidad de Alcalá. Ayto Guadalajara

Convocan una concentración contra el 'scalextric' de Guarinos en Guadalajara: "Más inversión y menos hormigón"

El colectivo de vecinas de los barrios Casas del Rey y Sindicatos de Guadalajara han convocado una concentración contra el 'scalextric' peatonal que la alcaldesa Ana Guarinos ha proyectado en la calle Cardenal González de Mendoza -concretamente en el entorno del Santuario de la Virgen de la Antigua- y cuyo coste rondará los 10 millones de euros.

Los convocantes de esta reivindicación, que tendrá este miércoles 7 de octubre a las 19:30 horas en la Plaza Mayor de Guadalajara, han pedido a la regidora municipal la paralización de este proyecto y que en su lugar, "esos recursos se destinen a mejorar los barrios de Guadalajara que llevan décadas reclamando inversiones y actuaciones básicas".

"Las vecinas denunciamos que mientras el Ayuntamiento plantea una actuación millonaria, Casas del Rey y Sindicatos continúan sufriendo problemas de mantenimiento, accesibilidad y conservación que afectan directamente a la vida cotidiana de sus residentes", afirman.

Entre ese deterioro y falta de inversión, describen baldosas rotas, boquetes en los jardines, problemas de accesibilidad, pistas deportivas deterioradas, papeleras escasas y en mal estado, problemas de limpieza y plagas de ratas y cucarachas.

Frente a estas deficiencias, lamentan que el Ayuntamiento "destine más de diez millones de euros a una infraestructura que, a nuestro juicio, no responde a las necesidades prioritarias de estos barrios y que además implicará la tala de 121 árboles".

Segunda concentración

Esta nueva concentración tendrá lugar después de la celebrada el pasado 3 de septiembre y de que a este colectivo no se le permitiera "intervenir en el último pleno para trasladar directamente nuestras reivindicaciones", denuncian.

De ahí que vuelvan a elegir los mismos lemas para manifestarse: 'Más inversiones en los barrios y menos hormigón' y 'Más vegetación y menos hormigón'.

Proyecto de scalextric

Hace poco más de un mes, el Ayuntamiento de Guadalajara con su alcaldesa a la cabeza presentaban esta "actuación estratégica" incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) de la ciudad que según trasladaba "supondrá una profunda transformación urbana, ambiental y social de este espacio".

Cofinanciada por los fondos europeos EDIL, el proyecto recoge la conexión peatonal del Santuario de la Virgen de la Antigua, la Cuesta del Matadero, el Museo Francisco Sobrino y el Parque de Sor María Lovelle. Para ello, entre otras actuaciones, prevé la construcción de una plataforma elevada con vistas al Santuario así como zonas destinadas al descanso, el juego y la actividad física al aire libre.

Además, el proyecto también incluye una nueva rampa accesible para conectar distintos niveles urbanos con el fin de facilitar el acceso peatonal hasta el entorno de la Virgen de la Antigua.