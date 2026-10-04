Pablo Bellido, directo al mentón de Paco Núñez: llama al líder de la oposición "zombi" y "monaguillo" del PP nacional

Se nota que las elecciones ya se atisban en el horizonte político de Castilla-La Mancha. Quedan poco más de siete meses para las autonómicas y municipales de mayo de 2027 y, poco a poco, los partidos empiezan a elevar el tono. Y hasta dirigentes habitualmente más mesurados, como el socialista Pablo Bellido, han comenzado a sacar la artillería pesada.

El secretario general del PSOE de Guadalajara y presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha ha lanzado este domingo en Cifuentes un ataque especialmente duro contra el 'popular' Paco Núñez, al que ha llamado "zombi", "monaguillo" y "acólito" de Génova por su posición ante las últimas decisiones políticas nacionales.

Bellido se ha pronunciado durante la Fiesta de la Militancia del PSOE de Guadalajara, que ha reunido a más de 200 afiliados en esta localidad alcarreña y que ha contado con la presencia del secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez.

El dirigente socialista ha situado sus críticas en el contexto de la caída en el Congreso de los dos decretos de vivienda y ha reprochado al PP de Castilla-La Mancha que, a su juicio, haya decidido "dar la espalda a la sociedad" de la región.

"Paco Núñez, el mandamás se cree él del PP de Castilla-La Mancha, que demuestra que no es sino un monaguillo, un acólito del PP de España. Otra vez da la espalda a los intereses de Castilla-La Mancha, a los problemas que tiene la sociedad", ha afirmado.

Y ha rematado con una de las expresiones más contundentes de su intervención: "Paco Núñez no es sino un zombi de Tellado, es un zombi del PP a nivel nacional y no es útil a la sociedad de Castilla-La Mancha".

Bellido ha ampliado su crítica a otros asuntos en los que considera que el líder del PP castellanomanchego ha antepuesto las directrices nacionales de su partido a los intereses de la región.

"Lo hizo con la financiación autonómica, siempre plegado a los intereses de Génova. Lo hizo con el agua, obedeciendo lo que le pide Tellado. Lo ha hecho con el Estatuto de Autonomía, que necesitábamos en Castilla-La Mancha para mejorar esta tierra, y lo hace de nuevo en materia de vivienda", ha enumerado.

Vivienda como campo de batalla

La vivienda se ha convertido en uno de los principales escenarios de confrontación entre los partidos después de que PP, Vox y Junts tumbaran en el Congreso los dos decretos impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Bellido ha cargado contra las tres formaciones y ha dicho que, "en lugar de sumarse a dar respuestas o, al menos, proponer una solución a la grave crisis de vivienda", se han dedicado "a dar la espalda a la sociedad".

Frente a ellos, ha reivindicado a quienes, en su opinión, "dan respuestas útiles", entre los que ha situado al Gobierno de España y al Ejecutivo de Emiliano García-Page.

El discurso socialista se ha cruzado además con la petición de elecciones generales formulada este mismo domingo por Carlos Martínez. El líder del PSOE de Castilla y León ha insistido en que "el cuerpo" le pide elecciones y ha hablado de una "ventana de oportunidad" para que los ciudadanos puedan pronunciarse en las urnas.

Bellido reivindica su "doble militancia"

La Fiesta de la Militancia de Cifuentes también ha servido a Bellido para reivindicar la que ha denominado "doble militancia": la pertenencia al PSOE y, al mismo tiempo, el compromiso directo con Guadalajara y Castilla-La Mancha.

"Militamos en un proyecto que defiende la tierra, que defiende a los vecinos y vecinas y sus preocupaciones", ha señalado. Y ha defendido que los socialistas de Guadalajara han sabido anteponer los intereses de la provincia cuando ha sido necesario: "Nunca hemos tenido problemas en defender primero siempre Guadalajara".