Decenas de bolsas de basura junto al embalse de Entrepeñas, una de las joyas naturales de Castilla-La Mancha

Decenas de bolsas de basura se acumulan desde hace semanas en las inmediaciones del embalse de Entrepeñas, uno de los grandes reclamos naturales y turísticos de Castilla-La Mancha.

La penosa imagen se localiza en la zona conocida como Las Vías, en el término municipal de Sacedón (Guadalajara), a los pies del denominado Mar de Castilla, uno de los grandes espacios de ocio y turismo activo de la Alcarria.

La situación ha provocado un enfrentamiento político entre el PP de Sacedón y el Ayuntamiento, que mantienen posiciones opuestas sobre quién debe hacerse cargo de la limpieza de los terrenos.

El montón de residuos. PP

Los populares han denunciado la acumulación de residuos y acusan al alcalde, el socialista Francisco Pérez Torrecilla, de "mirar hacia otro lado".

Aseguran que el problema se prolonga desde hace semanas y recuerdan que el Ayuntamiento retiró el año pasado los contenedores municipales que tenía instalados en la zona.

El Consistorio sostiene, sin embargo, que los terrenos donde se encuentran las bolsas son propiedad de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

En concreto, identifica la parcela 9041 del polígono 2, situada junto a la carretera del embalse y dentro del dominio público hidráulico de Entrepeñas.

"Por muchas vueltas que quieran darle, la parcela es de la Confederación", afirma el alcalde, que rechaza que las arcas municipales tengan que asumir la limpieza de terrenos que no pertenecen al Ayuntamiento.

Cruce de acusaciones

Pérez Torrecilla asegura que el Consistorio ya ha respondido formalmente al requerimiento de la CHT y defiende que la legislación sobre residuos y la propia ordenanza municipal atribuyen al propietario de las parcelas su limpieza.

"No es una cuestión de voluntad ni de mirar hacia otro lado", sostiene el regidor. "Hemos estudiado el requerimiento, lo hemos contestado formalmente y hemos argumentado jurídicamente por qué corresponde a la Confederación cumplir con sus obligaciones".

El Ayuntamiento recuerda que entre 2018 y 2025 una de las parcelas de la zona estuvo cedida al Consistorio, que durante ese periodo asumió su mantenimiento. "Cuando nos correspondía, limpiábamos. Ahora les corresponde a ellos. Es así de sencillo", apunta Pérez Torrecilla.

Otra fotografía de las basuras. PP

El PP, por su parte, reclama al alcalde que deje de "tomar la tangente" y se siente con las administraciones implicadas para buscar una solución.

Los populares también vinculan el problema con la gestión provincial de residuos, responsabilidad que corresponde al propio Pérez Torrecilla como diputado provincial.

El conflicto administrativo y político deja mientras tanto una imagen difícil de conciliar con el entorno de Entrepeñas, un enorme espejo de agua donde la naturaleza y las actividades al aire libre conviven ahora con decenas de bolsas de basura acumuladas junto al embalse.