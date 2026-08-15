Casa por casa y un canal de difusión: así evacuó a sus 80 vecinos el joven alcalde de El Recuenco tras el incendio

Ser alcalde con apenas 28 años no es fácil, pero... ¿Y coordinar la evacuación de todos tus vecinos por el avance implacable de un incendio? "No sabía ni cómo iba evolucionando el fuego porque iba casa por casa intentando mantener la calma y asegurándome de que ninguna persona mayor estaba desatendida".

Así relata Enrique Collada, regidor de El Recuenco (Guadalajara), a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha cómo ha vivido las horas más angustiosas de sus tres años de mandato tras arder un terreno forestal arbolado de su municipio, de apenas 80 habitantes.

"Una experiencia nueva. No voy a decir que agradable, pero de todo se aprende", confiesa. La alarma saltó a las 16:41 horas de este viernes 14 de agosto cuando un vigilante dijo que detectó humo en este enclave natural que limita con la Serranía de Cuenca y las comarcas del Alto Tajo y la Alcarria.

Imagen del incendio declarado en El Recuenco (Guadalajara). Plan Infocam

La rápida propagación y la densa humareda obligaron a cortar carreteras, activar el sistema de alerta masiva ES-Alert en los teléfonos móviles en la zona y decretar la evacuación completa de El Recuenco con destino al polideportivo de Cifuentes.

Sin experiencia previa, Collada asumió la logística en primera persona. "Parece que en los pueblos pequeños los alcaldes solo organizamos fiestas, la limpieza de alguna calle y arreglar alguna avería, y eso no es así", reivindica.

La realidad de esa tarde desmonta cualquiera de esos tópicos. "La gente te ve como la figura donde la información es la cierta y depositan en ti esa confianza. Yo solo me remitía a lo que me decían desde emergencias, yo no sé valorar un incendio", apunta.

Para frenar la desinformación, el joven alcalde convirtió el canal de Whatsapp municipal en un informativo en directo. "Iba poniendo las novedades cada dos por tres para que todos los vecinos pudieran ver desde el móvil todo lo que iba sucediendo".

Labores de extinción en el incendio forestal declarado en El Recuenco (Guadalajara). Plan Infocam

Nivel 0 y 80 hectáreas calcinadas

Tras quedar el fuego "completamente perimetrado y estabilizado", el plan Infocam ha rebajado este sábado la emergencia a Nivel 0. No obstante, los efectivos no bajan la guardia ante el riesgo de tormentas y rachas de viento, ha explicado a los medios el director técnico de la extinción, Sergio Sainz.

Pese a haber calcinado unas 80 hectáreas de masa forestal, el fuego "no ha llegado a las casas y no hemos tenido que lamentar ninguna pérdida", aclara el alcalde de El Recuenco.

Vista aérea de El Recuenco. Turismo Castilla-La Mancha

Bisontes contra el matorral

En un término municipal que abarca nada menos que 7.000 hectáreas de puro bosque, Collada siempre ha defendido que la mejor prevención de incendios es la gestión activa del territorio.

Por eso, El Recuenco copó portadas internacionales al adoptar nueve bisontes europeos (cinco hembras y cuatro machos) en colaboración con la Fundación Rewilding Spain y varias universidades europeas.

Los nueve ejemplares de bisonte europeo en El Recuenco (Guadalajara). Cedida

Los mamíferos, monitorizados por GPS en una parcela de 400 hectáreas, actúan como desbrozadores naturales. "Nos ayudan mucho para abrir paso y recuperar pastizales porque un 30% de lo que comen es madera", destaca.

A los bisontes se suman proyectos para atraer ganadería extensiva, aprovechamientos madereros y peones de desbroce. Tras haber sentido la amenaza del fuego a las puertas de su pueblo, Enrique Collada reafirma con más convicción que nunca su batalla contra el olvido de la España vaciada.

"Necesitamos gestionar el monte y para eso necesitamos que la gente viva en el monte y en los pueblos. Esa es la mejor forma de prevenir. No parece tan urgente hasta que tienes el incendio encima", reivindica.

Para entender la implicación de Enrique con esta localidad (el pueblo de su padre y abuelo) hay que conocer su trayectoria. Este ingeniero informático participaba activamente en colectivos juveniles y experimentó de primera mano la tormenta de la despoblación que asola a la España rural.

Una foto personal de Enrique. Cedida

"Te das cuenta de que faltan muchas cosas y que solo podrás disfrutar de este lugar si sigue habiendo gente", apunta. La anterior corporación municipal no decidió continuar y no había listas ni relevo a la vista en las elecciones municipales de mayo de 2023.

"Le dije a una amiga que si nos presentábamos y dijimos: «Bueno, pues para adelante, nos toca gobernar a nosotros ahora»", recuerda. Para poder instalarse allí, dejó su empleo en la empresa privada y se dio de alta como autónomo para teletrabajar.

Trabajar a "sueldo cero"

Sus ingresos no proceden de su desempeño público, sino de su labor profesional independiente. "Antes que cobrar, prefiero que nos den más recursos para tener más profesionales que ayuden a gestionar todo esto", subraya.

Esa forma desenfadada, transparente y pedagógica lo ha convertido en un fenómeno en TikTok e Instagram. Además, su labor de divulgación y defensa contra la despoblación le ha valido para ser reconocido como 'Político del Año 2025' e incluso intervenir ante el Comité Europeo de las Regiones en Bruselas.