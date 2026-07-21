El Gobierno de España pagará el 50 % de la recuperación de la Sierra Norte de Guadalajara tras el incendio de La Mierla

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en el Puesto de Mando Avanzado del incendio. Mateo Lanzuela / Europa Press

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado que el Gobierno de España "estará presente" en la rehabilitación del territorio afectado por el incendio de La Mierla (Guadalajara) cuando acaben las labores de extinción y sufragará "el 50% del coste de la recuperación de una zona de tanto valor como es esta Sierra Norte".

"Una emergencia no se acaba con la extinción, sino con la recuperación. El Gobierno de España va a estar ahora, en un momento vital y que es clave ayudando a esta extinción, pero también va a estar después en esa recuperación en territorio", ha asegurado.

Por ello, ha explicado que debe llegar primero la extinción antes de abordar la declaración como zona gravemente afectada "para conocer el perímetro real de afectación".

"Trabajo extraordinario"

La ministra ha calificado de "extraordinario" el trabajo conjunto realizado por los profesionales de las distintas administraciones para luchar contra las llamas.

Y ha mostrado apoyo a las personas que han sido evacuadas y confinadas en las poblaciones afectadas.

Ha destacado que por parte del Gobierno hay desplazados más de 670 efectivos y más de 220 vehículos, así como 13 medios aéreos.

"Este es el mayor incendio de este año, el mayor de Castilla-La Mancha y, posiblemente, uno de los mayores de la historia reciente de nuestro país. Yo creo que lo que tenemos que abogar es por la máxima cooperación y colaboración en un momento donde las condiciones meteorológicas son extraordinariamente complicadas", ha sentenciado.