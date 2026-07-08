Guadalajara lanza 234 viviendas protegidas en el barrio de Aguas Vivas dentro de un proyecto para 450 nuevos hogares

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha presentado una promoción de 234 viviendas de protección tasada (VPT) impulsada por la Cooperativa Greenhabitat y gestionada por NiDra Homes en el barrio de Aguas Vivas, un proyecto que forma parte de las tres cooperativas residenciales que se desarrollan en esta zona de la ciudad y que sumarán un total de 450 viviendas protegidas.

Guarinos ha agradecido a todas las empresas y profesionales implicados su contribución para hacer realidad un proyecto que permitirá a numerosas familias y jóvenes acceder a una vivienda. "Lo importante es que muchas familias ven más cerca el sueño de tener una vivienda digna, un hogar, 234 nuevos hogares", ha señalado.

Al respecto, ha destacado el modelo cooperativo como una fórmula basada en la participación, la confianza y el esfuerzo compartido, que sitúa a las personas en el centro del proyecto y facilita el acceso a viviendas de calidad. Asimismo, ha bendecido una iniciativa que contribuirá a hacer más accesible la vivienda para muchas familias de Guadalajara.

La regidora ha recordado que la vivienda constituye uno de los grandes retos y ha defendido la colaboración público-privada como una herramienta esencial para ampliar la oferta residencial y garantizar el acceso a la vivienda.

En este sentido, ha destacado las medidas impulsadas por el Ayuntamiento de Guadalajara para favorecer el desarrollo residencial, entre ellas la modificación del Plan de Ordenación Municipal para ampliar suelo destinado a vivienda, la actualización del Perim del Casco Histórico y la modificación de la ordenanza que facilita la transformación de locales en viviendas.

Con estas iniciativas, "Guadalajara se ha convertido en un referente en materia de vivienda protegida". Según Guarinos, "el 36,2 % de las viviendas que se están construyendo actualmente en la ciudad son protegidas", un parque que trata de facilitar el acceso residencial a los ciudadanos.

Apuesta por la vivienda con protección

Además, ha avanzado que en los próximos años se desarrollarán 599 viviendas públicas, de las que 156 serán destinadas al alquiler asequible y 443 al acceso en régimen de compra, reforzando especialmente las oportunidades de acceso a la vivienda para jóvenes y familias.

A ello se suma la autorización de cerca de 1.600 viviendas durante el actual mandato y más de 60 cambios de uso de locales a vivienda.

“Desde el Ayuntamiento seguiremos con la mano tendida a la colaboración con todas las administraciones y con la iniciativa privada, porque cuando todos sumamos esfuerzos se multiplican las oportunidades para los ciudadanos”, ha afirmado la alcaldesa.

Guarinos ha destacado que detrás de cada vivienda "hay ilusiones, jóvenes que sueñan con emanciparse, familias que encontrarán un hogar y personas que podrán desarrollar aquí su proyecto vital con estabilidad, seguridad y esperanza" y ha subrayado que "Guadalajara vive un momento de crecimiento, dinamismo y confianza como ciudad atractiva para vivir, emprender e invertir".