El Ayuntamiento de Guadalajara contrata a un exalcalde inhabilitado durante cinco años por malversación

El Ayuntamiento de Guadalajara ha contratado como asesor cultural Víctor San Vidal, exalcalde de la localidad de Fontanar condenado a cinco años de inhabilitación para empleo público en 2025 por malversación de caudales públicos.



Un decreto del Ayuntamiento de Guadalajara, al que ha tenido acceso EFE, recoge que el equipo de gobierno (PP y Vox) de Guadalajara ha contratado a San Vidal como operario de Cultura, el área que dirige el concejal Javier Toquero (Vox), durante dos meses alegando necesidades de producción.

Mientras, desde el Consistorio han defendido que "no se trata de una contratación directa" sino que forma parte de una bolsa de empleo de Operarios de Servicios/Peones que está vigente en el Consistorio.

Fuentes municipales han defendido que "no existe ningún motivo" para excluir a San Vidal del llamamiento puesto que "la inhabilitación especial no alcanza al puesto objeto de contrato", peón de cultura.



Desde la oposición, la concejala del grupo Aike en Guadalajara, Susana Martínez, ha asegurado en declaraciones a EFE que han enviado un escrito a la alcaldesa, Ana Guarino, y a los concejales de Personal, Isabel Nogueroles, y de Cultura, Javier Toquero, además de a la jefa de Recursos Humanos para que "se depuren responsabilidades" sobre esta contratación.



Este grupo ha pedido que de forma "urgente" se tomen las medidas oportunas que garanticen el cumplimiento de la sentencia y se evite que forme parte de la plantilla del área de Cultura de Guadalajara "una persona con inhabilitación".

Sentencia

Según la sentencia dictada el 14 de mayo y comunicada por la Audiencia Provincial de Guadalajara, San Vidal se apropió indebidamente de aportaciones voluntarias de los vecinos para las fiestas patronales, de los beneficios de comidas populares y de las recaudaciones del polideportivo municipal entre los años 2017 y 2018, cuando estaba al frente del consistorio. Entre las cantidades malversadas figura un valor total cercano a 5.500 euros.

El tribunal considera acreditado que San Vidal accedió directamente a esos fondos o modificó la forma de recaudación, permitiendo que el dinero fuese recogido por él mismo o por otros cargos, pero sin ingresar la totalidad en la cuenta municipal. La sentencia señala que el exalcalde manipuló facturas relacionadas con comidas del campamento de verano de Fontanar, aparentando haber adelantado el gasto de su bolsillo y solicitando después el reembolso con cargo a fondos municipales.

Además, le atribuye la falsificación de un curso de formación que nunca llegó a impartirse. En este sentido, el tribunal considera probado que San Vidal simuló la organización de un curso de herrería promovido por el ayuntamiento con el único objetivo de obtener una subvención pública.

Otro delito de acoso laboral

Víctor San Vidal fue alcalde de Fontanar entre 2015 y 2019 bajo las siglas del PSOE, mientras que en las municipales de 2019 y 2023 se presentó por la formación 'Entre todos Fontanar' revalidando el cargo en ambos comicios.

Su salida del Consistorio tuvo que ver con la dimisión que presentó en 2024 después de filtrarse un vídeo en el que insultaba a una trabajadora municipal con calificativos como "subnormal, retrasada mental y tonta".

Aquel asunto también quedó judicializado y fue condenado a una pena de cuatro meses de prisión como autor de un delito de acoso laboral.

Previamente, en 2022, fue juzgado por la supuesta adjudicación irregular de unas obras en el municipio. En aquella ocasión, la Audiencia Provincial de Guadalajara lo absolvió