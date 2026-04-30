CSIF denuncia la "ampliación" del estacionamiento regulado y la "subida de tarifas" en Guadalajara

CSIF ha denunciado el aumento de la zona de estacionamiento regulado en Guadalajara, en detrimento de las plazas gratuitas, y la "subida" de las tarifas que se implantarán a lo largo del mes de mayo. Una situación que supondrá "una merma económica para los usuarios y no ayudará a reducir la congestión de tráfico rodado en la ciudad".

Según el sindicato, el Ayuntamiento ha procedido a duplicar las plazas de pago en cuatro zonas diferentes, pasando de 1.055 a 2.297.

"El aumento de las tarifas impacta de manera directa en la economía de la ciudadanía dentro de un contexto de inflación acumulada y subida del coste de la vida. De manera concreta, incide en los trabajadores que no pueden prescindir de su vehículo privado para acudir a su puesto de trabajo, o incluso para llevar a sus hijos al colegio o acceder a servicios esenciales", ha lamentado.

En concreto, "se elimina la gratuidad" del aparcamiento de la calle Hermanos Fernández Galiano, lo que afecta al IES Brianda de Mendoza, que cuenta con "la comunidad educativa más grande de Castilla-La Mancha".

Y afecta a otros servicios como la Comisaría Provincial de Policía Nacional, la Jefatura Provincial de Tráfico, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Inspección de Trabajo, Subdelegación de Defensa o a la estación de autobuses.

"Además, las plazas de residentes (zona roja) ahora serán de pago, lo que va en contra de la justificación de las zonas de estacionamiento regulado, que es evitar que conductores externos congestionen el tráfico y ocupen de forma permanente las plazas que deben estar disponibles para los vecinos. Esto supone una nueva carga económica a pesar de que ya se paga el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)", ha denunciado.

"No es un gasto prescindible"

Por ello, el sindicato ha insistido en que "no es un gasto prescindible para muchas familias, sino una necesidad cotidiana a la que tienen que hacer frente todos los días".

Según CSIF, el Ayuntamiento ha procedido a esta nueva regulación aduciendo el aumento del parque móvil "en lugar de ofrecer alternativas de transporte público con mayor frecuencia y recorrido".

Y ha recordado la reciente declaración de nulidad de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM)

"Esta medida tiene un fin recaudatorio, ya que el objetivo es que la gestión del espacio público sea utilizada como fuente de financiación municipal a costa de los ciudadanos", ha sentenciado.