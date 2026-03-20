La Diputación de Guadalajara y CaixaBank mantendrán operativos los cajeros automáticos de 33 pueblos de la provincia

El pleno de la Diputación de Guadalajara ha dado luz verde, por unanimidad, a la renovación del contrato con CaixaBank para mantener activos los cajeros automáticos instalados en 33 municipios de la provincia. Este acuerdo extenderá el servicio durante cinco años más, con una inversión total de 2.525.232 euros por parte de la Diputación provincial.

El objetivo principal es asegurar el acceso a operaciones bancarias básicas en aquellas localidades que se han visto afectadas por el cierre de sucursales bancarias, garantizando así un servicio esencial para sus habitantes.

De forma paralela, la Institución provincial procederá a renovar los convenios suscritos con los 33 municipios donde se ubican los cajeros automáticos, cuya vigencia, al igual que el contrato con CaixaBank, expira el próximo 1 de junio de 2026.

El vicepresidente segundo y diputado delegado de Centros Comarcales e Infraestructuras, Pedro David Pardo, ha recordado que este servicio se puso en marcha como respuesta a la creciente brecha financiera entre zonas rurales y urbanas, provocada por el cierre progresivo de sucursales bancarias.

"Tras estos primeros años de funcionamiento, el servicio ha demostrado ser una herramienta eficaz no solo para garantizar el acceso a operaciones bancarias básicas, sino también para favorecer el desarrollo económico y social del medio rural", ha señalado.

Según los informes de seguimiento de la entidad adjudicataria, desde su puesta en marcha, en julio de 2022, y hasta diciembre de 2025, los cajeros instalados han registrado un total de 506.611 operaciones, con un volumen económico que asciende a 80.091.155 euros. Estas cifras avalan el éxito del servicio, del que se benefician actualmente 33 municipios, si bien el diputado responsable del área, Pedro David Pardo, ha indicado que podrían valorarse nuevas incorporaciones una vez se haya analizado su viabilidad técnica y económica.

Cajeros en el medio rural

Los 33 municipios que cuentan actualmente con servicio de cajero automático son Alcocer, Alhóndiga, Alustante, Anguita, Aranzueque, Armuña de Tajuña, Budia, Campillo de Ranas, Cantalojas, Corduente, Driebes, Espinosa de Henares, Fuentelencina, Fuentenovilla, Galve de Sorbe, Heras de Ayuso, Hiendelaencina, Hita, Hontoba, Loranca de Tajuña, Lupiana, Mandayona, Mazuecos, Pareja, Peñalver, Peralejos de las Truchas, Tendilla, Torremocha del Campo, Trijueque, Valdeaveruelo, Valdenuño Fernández, Viñuelas y Yebra.

La instalación de estos cajeros en pueblos sin servicio bancario, así como su mantenimiento durante estos cuatro años de vigencia del contrato, han sido asumidos por la Diputación, con un coste total de 2.669.966 euros.