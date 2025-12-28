El PP de Atienza (Guadalajara) exige la dimisión de un edil del PSOE por bromear con un falso accidente mortal del alcalde

El Partido Popular de Atienza, localidad de Guadalajara de menos de 500 habitantes, ha pedido la “dimisión inmediata” del concejal del PSOE, Juan Carlos Castell, por bromear con el estado de salud del alcalde, Pedro Loranca, tras inventarse un accidente.

Según el PP, el edil socialista ha publicado en su estado de WhatsApp que el regidor habría caído en un pozo de 180 metros de profundidad y "están intentando sacarlo con una soga... Parece ser que la caída es de 180 metros. Menuda movida…”.

Ls populares de Atienza consideran “deleznable" que un cargo público "al que se le presupone cierta veracidad trate de cachondearse, primero, inventándose un fatídico accidente del alcalde y, segundo, de un tema tan sensible como es el problema que tenemos en Atienza con el agua y que venimos arrastrando desde el mes de agosto”. Según el bulo difundido por el concejal, esta caída habría sucedido supuestamente al ir a revisar uno de los pozos municipales.

“No es justificable que publique ese mensaje ni el día de los Santos Inocentes ni cualquier otro”, han manifestado desde el grupo popular. “Hay muchas formas de bromear incluso con la gestión municipal de un gobierno, pero no con la muerte del alcalde, que es lo que daba a entender con esa caída de nada menos que 180 metros de altura, y que también se mofe de un empleado municipal”. A lo que añaden: “Una persona que es capaz de inventarse y publicar algo tan ruin y detestable, no merece que represente a nadie”.

Asimismo, los concejales del PP preguntan “qué tiene que decir el portavoz del PSOE y diputado provincial, Raúl de la Fuente, si rechaza esta despreciable conducta de su compañero o si la respalda callando”.

Ante esta actitud, desde el gobierno del PP instan al diputado provincial “a que ayude también desde la Diputación para solucionar de una vez por todas un problema de su competencia del que su compañero se cachondea y tanta gracia le hace; a lo mejor porque ninguno de los dos lo sufre porque no viven aquí y les importa poco lo que nos pasa a los atencinos”.