Los afectados en el incendio de Mondéjar son trabajadores de una empresa de Valencia: "Los habían mandado aquí "

Mondéjar continúa conmocionado tras el incendio registrado esta madrugada en una vivienda de tres plantas en la calle Solana Alta, donde un hombre ha fallecido y otros seis han resultado heridos por inhalación de humo, uno de ellos en estado grave.

Según ha confirmado el alcalde de la localidad, José Luis Vega, a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha la tragedia pudo haber sido "mucho peor" de no ser por la "rápida intervención y la profesionalidad" de los servicios de emergencia.

El fuego originado en la planta baja de la vivienda, aparentemente en un colchón, originó una rápida situación de nerviosismo entre la localidad. Vega relata que recibió una llamada con la "mala" noticia pocos minutos después del suceso y "me dijeron que había ocho personas en la vivienda, temí lo peor".

El regidor ha descrito el suceso como un duro golpe para el municipio ya que "es una desgracia lo que pasa en nuestro pueblo. Todo el mundo pregunta qué ha pasado, porque aquí nos conocemos todos".

Rápida intervención

Pese a ello, ha subrayado que los afectados no eran vecinos ni conocidos del municipio puesto que "eran trabajadores de una empresa de Valencia que los habían mandado a trabajar al pueblo".

Durante la conversación mantenida Vega ha insistido mucho en "la rápida intervención de Protección Civil, del Servicio Provincial de Bomberos y del Sescam" puesto que la localidad podría haber lamentado "peores circunstancias".

Vivienda afectada

No se han lamentado daños a inmuebles colindantes, quedando el incendio controlado en poco tiempo y confinado solo en la vivienda afectada. "Tampoco hay daños estructurales en las casas vecinas", explica.

El regidor ha informado que el Ayuntamiento evaluará posibles medidas institucionales, incluyendo la declaración de días de luto. "Ahora voy a reunirme con los concejales; se valorará qué medidas tomar".