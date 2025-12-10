Guadalajara ofrecerá visitas al Belén y un viaje sensorial para visitar a Papá Noel y los Reyes Magos esta Navidad

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado este miércoles algunas actividades de su programación navideña, que incluye visitas guiadas al Belén Monumental, un concurso infantil de dibujo, una experiencia inmersiva para toda la familia y la ruta 'Siguiendo la estrella de Oriente'.

El concejal de Turismo, Víctor Morejón, ha indicado que "todas las actividades están diseñadas para diferentes edades y públicos y buscan acercar el patrimonio, la creatividad y la ilusión navideña a vecinos y visitantes durante todo el mes de diciembre y los primeros días de enero".

En concreto, habrá visitas guiadas gratuitas al Belén Monumental instalado en la Plaza del Ayuntamiento los días 15, 19, 22 y 26 de diciembre a las 17 horas. El aforo máximo será de 30 personas y tendrá una duración de unas dos horas.

Las personas interesadas deberán realizar inscripción previa a través de la Oficina Municipal de Turismo o mediante la web www.guadalajara.es/es/turismo, el correo turismo@aytoguadalajara.es o el teléfono 949 887 099.

Más actividades

También se ha convocado el concurso infantil de dibujo 'Guadalajara a través del arte', una iniciativa dirigida a niños y niñas de entre 6 y 11 años con el objetivo de fomentar la creatividad.

El certamen admite obras originales en formato A3 y de técnica libre y permanecerá abierto para la recepción de trabajos del 1 al 20 de diciembre de 2025, dando paso a una exposición pública del 22 de diciembre al 6 de enero en la propia Oficina de Turismo. El concurso contempla dos categorías por edades, varios premios relacionados con la cultura y el arte local y la entrega de diplomas a todos los participantes.

Además, la experiencia inmersiva para toda la familia, a partir de cuatro años, consiste en realizar un emocionante viaje sensorial a Laponia, a la fábrica de juguetes de Papa Noel, y a Oriente para conocer a los Reyes Magos. Estará disponible del 20 de diciembre al 4 de enero en la Plaza del Jardinillo, de 12 a 14 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Familias numerosas

El sábado 3 de enero, de 17 a 20 horas, se celebrará la actividad 'Siguiendo la estrella de Oriente', con punto de partida en la Capilla de Luis de Lucena. Los grupos saldrán cada 15 minutos y los participantes recibirán un mapa del tesoro.

Con él podrán recorrer los distintos talleres distribuidos por varios monumentos comunicacion@aytoguadajara.es de Guadalajara, donde realizarán una corona de Navidad, decoración de velas o escribir su deseo en un mural. Cuando completen todos los sellos del mapa, podrán dirigirse a la Oficina de Turismo para recoger un obsequio.