Trabajadores de Guadalajara donan sus horas extra en Valencia a un colegio de Massanasa: recibe 20.814 euros

Los trabajadores de los servicios de Infraestructuras y Centros Comarcales de la Diputación de Guadalajara, junto con los bomberos del CEIS, que en noviembre de 2024 colaboraron en las labores de limpieza y recuperación tras la dana en Valencia, han donado las horas extras generadas durante su intervención al colegio San José y San Andrés de Massanassa, localidad donde tuvieron su base de operaciones.

La cuantía correspondiente a estas horas extra asciende a 20.814 euros, según ha informado la Diputación en un comunicado de prensa.

Un año después de su actuación, los trabajadores han visitado la localidad valenciana, donde fueron recibidos por el alcalde de Massanassa, Francisco Comes, y el personal directivo del colegio, que les han entregado una placa en reconocimiento a su labor. Durante la visita también han recorrido varios establecimientos locales con los que mantuvieron colaboración durante la intervención.

Entrega reconocimiento colegio a trabajadores Diputación. Diputación de Guadalajara

Durante su estancia en Massanassa, los equipos de Guadalajara centraron su trabajo en el Barrio de la Estación (sector 3). Durante algo más de dos semanas, limpiaron 50.000 metros cuadrados de vías públicas, retiraron 4.000 metros cúbicos de lodos y enseres, desatascaron 3.000 metros de tuberías, realizaron el achique y desagüe de 112 sótanos y garajes, y restablecieron 354 acometidas de agua domiciliarias, recuperando el suministro para 817 viviendas.

Compromiso

Además, realizaron apuntalamientos, medición de gases y asistencia en la gestión de vehículos para despejar calles y apoyar a equipos procedentes de otras provincias.

La Diputación de Guadalajara ha destacado que, además de intervenir en su provincia para paliar los daños de la dana, movilizó un amplio operativo para asistir a los municipios más afectados en Valencia, demostrando así la solidaridad interprovincial ante catástrofes naturales.