La Fiscalía investiga si hay "acoso laboral" del alcalde de Fontanar a una trabajadora municipal

La Fiscalía de Castilla-La Mancha ha decidido abrir diligencias de investigación del vídeo en el que el alcalde de Fontanar (Guadalajara), Víctor San Vidal, tiene una discusión con una trabajadora municipal, dirigiéndose a ella en "términos absolutamente vejatorios y humillantes".

Según el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, estos hechos podrían ser constitutivos de un "delito de acoso laboral o de trato degradante".

En un comunicado, ha considerado que estas conductas, "que al parecer son reiteradas", son "absolutamente rechazables en una sociedad democrática en la que el respeto y la igualdad son esenciales para la convivencia, más tratándose de un funcionario público respecto de una trabajadora".

"Inaceptable, repugnante…"

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 3 de marzo y ante la difusión del vídeo que mostraría la secuencia del conflicto, partidos como PSOE y PP han pedido la dimisión del regidor. Para los socialistas se trata de una situación "completamente inaceptable, en la que el alcalde profiere gritos escandalosos, vejaciones e insultos".

Los 'populares' han calificado la discusión como "una escena repugnante y vergonzosa, expresando que la situación es de una "gravedad alarmante".

"Inadmisible"

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha considerado "inadmisible" el vídeo, asegurando que la petición de dimisión que han hecho tanto desde el PSOE como desde el PP es "más que acertada".

"Una persona que actúa de esta manera no puede representar a nadie, no puede tener un cargo público y desde luego que ojalá asuma las consecuencias de su conducta", ha afirmado en declaraciones a Radio Castilla-La Mancha.

Para Simón, es una "cuestión de abuso de poder frente a una trabajadora y por tanto me parece más que acertada la petición de dimisión".

El alcalde ha cogido la baja

Ante lo ocurrido, Víctor San Vidal ha pedido disculpas y ha anunciado que coge la baja por salud mental, por recomendación de los especialistas. "Me arrepiento profunda y sinceramente por el incidente ocurrido. Los que me conocen saben que ese comportamiento no es propio de mí", ha expresado.

"Lo que sucedió fue absolutamente excepcional y tiene una clara y lamentable explicación: una situación de estrés acumulado y extrema tensión nerviosa que llevo arrastrando desde hace algún tiempo, debido a una gran carga de trabajo y las responsabilidades que ejerzo con enorme carencia de medios", ha añadido.