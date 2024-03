Los curas toledanos de YouTube suspenden su tertulia al ver en peligro su sacerdocio

El grupo de curas tradicionalistas que desearon entre risas que el papa Francisco "pueda ir cuanto antes al cielo" han anunciado el cierre indefinido de su canal de YouTube a través del cual llevaban a cabo la tertulia semanal 'La Sacristía de La Vendée'.

Así lo ha comunicado, a través de un nuevo vídeo en el canal, Francisco José Delgado, uno de los impulsores y organizadores de la misma, perteneciente a la Archidiócesis de Toledo. Según el sacerdote, tienen que hacer "una parada estratégica" ante los temores de que "los enemigos puedan conseguir su objetivo y apuntarse la presa de su sacerdocio".

"Tras más de tres años hablando con libertada y dando una opinión desde una perspectiva católica y contrarrevolucionaria decidimos hacer una parada hasta nuevo aviso. Hemos perdido una batalla, pero no la guerra", ha expresado.

Asimismo, ha anunciado que se declaran "inocentes" ante las acusaciones de que han deseado algún tipo de mal para el papa Francisco. "Esto es mentira y lo saben todos los que nos siguen. Junto a algunos amigos, nos hemos ganado algunos enemigos. Y los que podían habernos defendido han elegido no hacerlo y unirse a nuestros acusadores", ha lamentado.

En este sentido, ha querido recordar que muchos católicos están "hartos de no escuchar en la Iglesia nada más que el catecismo de lo políticamente correcto". "Creemos que a esos católicos les hemos mostrado que en la Iglesia todavía es posible un mensaje que elija a Cristo antes que al mundo y que no se pliegue a las exigencias de la moderna constitución civil del clero que se nos quiere imponer", ha reconocido.

El arzobispo mostró su rechazo

Tras la polémica surgida por las palabras sobre el pontífice proferidas por los curas que participaron en la tertulia online del 22 de febrero, el Arzobispado de Toledo expresó su "profundo rechazo a cualquier manifestación de desafecto a la persona y al ministerio del Santo Padre".

Además, la institución indicó que no excluían medidas de corrección contra los implicados. "El Arzobispado de Toledo no se responsabiliza en absoluto de las declaraciones vertidas en ese canal de YouTube, que no representa en modo alguno la línea de comunicación de esta Iglesia particular", afirmaron.

Cabe recordar que en esta tertulia participaron los sacerdotes de la Archidiócesis de Toledo Gabriel Calvo Zarraute, Rodrigo Menéndez Piñar y Francisco José Delgado, además del almeriense Juan Manuel Góngora y Roylan Recio. Además, como invitados, intervinieron el estadounidense Charles Murr y el mexicano Juan Razo.

Estos se disculparon por el comentario, considerándolo "de mal gusto", pero afirmaron que "fue en tono de humor", reiterando que "no expresa deseos de muerte para el papa Francisco".

[Los curas que desearon que el papa vaya al cielo "cuanto antes" aseguran que fue "en tono de humor"]

También alabaron a Francisco Franco

Tal y como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, no es la primera que los curas de 'La Sacristía de La Vendée' lanzan un mensaje polémico a través de su tertulia. En concreto, el 24 de febrero de 2022 dedicaron un capítulo completo a loar a Francisco Franco y justificar sus "ejecuciones".

'Francisco Franco, cristiano ejemplar' fueron las palabras elegidas por los curas toledanos Francisco José Delgado, Gabriel Calvo Zarraute y Rodrigo Menéndez Piñar, además del estadounidense Roylan Recio, para titular aquella entrega del coloquio.

[Los curas toledanos de YouTube alabaron a Franco como "cristiano ejemplar" y justificaron sus "ejecuciones"]

Durante las más de dos horas de grabación, los halagos a Franco y la justificación de sus acciones son constantes. De hecho, el moderador de la tertulia ultracatólica, Francisco J. Delgado, al inicio de la emisión advierte a los espectadores su predisposición a cosas que "quizá a alguno no le gusten" y puedan "incluso considerarse ilegales".