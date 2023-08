Cae entre máxima tensión una alcaldesa de Castilla-La Mancha que solo llevaba 56 días

El socialista Antonio Barona es, desde este martes, el nuevo alcalde de la localidad alcarreña de Almoguera tras haber prosperado la moción de censura presentada por el PSOE y Hablamos Almoguera en un pleno extraordinario muy bronco y marcado claramente por la tensión, la división y el enfrentamiento entre los propios vecinos asistentes, que han vertido gritos de '¡Fuera!' o 'Metiroso'; y aplausos tanto hacia el regidor entrante como hacia la alcaldesa saliente, la 'popular' Rocío López.

Arropado la dirección provincial del partido, Barona asume desde hoy la Alcaldía de Almoguera tras 56 días de mandato de la 'popular' Rocío López, y después de 32 años en los que este municipio de Guadalajara ha estado gobernado por Luis Padrino, un alcalde que ha dirigido la localidad con distintas formaciones políticas, la última de ellas con Hablamos Almoguera.

Se trata de la primera moción de censura de esta legislatura en la provincia, una moción que ha salido adelante con el apoyo de los dos ediles del PSOE y los tres de Hablamos Almoguera, lo que ahora les otorga mayoría absoluta para gobernar, sobre todo, teniendo en cuenta que los concejales de la formación independiente ya anunciaban días atrás su intención de pasar a formar parte de la formación que lidera Antonio Barona, una vez que este fuera elegido alcalde.

Comidas y grabaciones "ilegales"

El alcalde entrante, en declaraciones a los periodistas ha apuntado que se han visto abocados a actuar así y que no quieren que el pueblo esté tensionado y "vamos a demostrar con hechos que hemos venido aquí a currar por el pueblo".

Al igual que pasara con la toma de posesión de su predecesora, tampoco en este caso se le ha hecho entrega al regidor entrante del bastón de mando, algo a lo que le ha restado importancia y ha anunciado, en su intervención, su intención de remitir a todos los vecinos un escrito en el que explican las razones específicas que les han llevado a adoptar esta decisión.

Polémica comida

A preguntas sobre su presencia en una comida junto al presidente de la Diputación, José Luis Vega, y el que fuera alcalde de Almoguera, Luis Padrino, Barona ha señalado que él, "como cualquier español puede comer y reunirse con cualquiera", donde la primera palabra del regidor saliente fue si pactarían con él, a lo que su respuesta fue que la primera premisa sería que él no fuera el regidor. Así, Padrino ni siquiera es ya concejal del Consistorio.

"Esa comida fue grabada de forma ilegal por miembros del PP de Almoguera y la Policía Nacional de Guadalajara lleva todas las investigaciones", ha precisado Barona.

En todo caso, ha remarcado que si Luis Padrino no es hoy alcalde de Almoguera es porque el PSOE no votó a favor, algo que ha justificado en que "su dejadez era total" y "no compartían nada con él".

Respecto a la denuncia ante la Fiscalía de presuntas irregularidades con el gobierno de Padrino, realizada hace menos de una semana por la alcaldesa saliente, el nuevo regidor se ha limitado a señalar que no es la primera vez que se presenta una denuncia y que ellos están esperando a que un juez dictamine lo que ha ocurrido.

"Estaremos siempre con la justicia, caiga quien caiga,y las cinco personas que estamos aquí lo tenemos muy claro. Aquí no hay ningún interés en que eso se encubra. Nosotros no vamos a proteger a nadie".

Un pacto "vergonzoso"

Por su parte, la alcaldesa saliente, ha acusado al ya alcalde de "construir una mentira" para llegar a la Alcaldía y ha tachado de "vergonzoso" este pacto de gobernabilidad que, a su juicio, aunque afirman que se ha alcanzado recientemente, se puso "en evidencia" en la comida en la comida entre Padrino y Vega. "Ahí se aseguró el pacto", ha subrayado.

Y es que, para Rocío López, el verdadero motivo de la moción era "asegurar la tranquilidad del alcalde saliente -Luis Padrino- y cumplir al dedillo lo que allí se negoció", asegurando su intención de seguir trabajando desde la oposición para que no se siga gobernando con opacidad.

"Su entrada en el Ayuntamiento está envenenada porque ha firmado un pacto que le va a quitar el sueño por las noches", ha abundado dirigiéndose al nuevo alcalde y entre los abucheos de los allí presentes, insistiendo en la "indecencia" de dicha moción y su propia actitud.

"Se ha asaltado la democracia", ha lamentado, arropada también por algún dirigente del PP como es el portavoz en la Diputación, Román García y reiterando que durante estos casi dos meses se había sentido "verdaderamente acosada".

Tras el pleno de investidura, medio centenar de personas esperaban a las puertas del Ayuntamiento la salida del nuevo alcalde, al que increparon con gritos de "¡fuera!, ¡fuera!", acompañado por la dirección del partido y por algunos vecinos.

