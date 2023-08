Una alcaldesa del PP de Guadalajara a la espera de una moción de censura contraataca con una denuncia

La alcaldesa de Almoguera, Rocío López (PP), ha achacado la moción de censura que va a presentar contra ella el PSOE con el apoyo de los concejales de Hablamos Almoguera para desbancarla de la Alcaldía a la denuncia que va a presentar hoy mismo ante la Fiscalía de Guadalajara en calidad de regidora, para que se investiguen posibles delitos vinculados con la gestión municipal en el anterior mandato en asuntos como el Monte Consorciado.

La actual regidora está convencida de que lo que quiere Hablamos Almoguera y también el PSOE es evitar que se fiscalice el pasado reciente en el municipio, y de ahí la alianza "ocultista" del próximo martes 29 de agosto -fecha en la que se debatirá la moción de censura-, 56 días después del nombramiento, considerando que con esto, la formación socialista "da un cheque en blanco al señor Luis Padrino", el que fuera alcalde de esta localidad alcarreña durante 32 años.

Hay que recordar que la Corporación Municipal está conformada por los cuatro ediles del Partido Popular, que gobiernan tras el 28M gracias a la abstención del PSOE, dos socialistas y tres de la formación independiente CIHGU. La votos a favor de los cinco concejales en la oposición podría hacer prosperar la moción de censura presentada.

Por su parte, López está convencida de que en estos dos meses que lleva ella gobernando en minoría en el municipio "nunca ha habido el mínimo interés" por parte del PSOE por abrir negociaciones porque "todo estaba pactado" con Hablamos Almoguera mucho antes de las elecciones, algo que en su opinión se hizo evidente en la "famosa comida" que ha denunciado que tuvo lugar en Guadalajara capital pocos días después de las elecciones.

Un encuentro en el que, según López, el entonces cabeza de lista de Hablamos Almoguera y alcalde de la localidad durante 32 años, Luis Padrino, se reunió con el presidente de la Diputación, José Luis Vega, acompañados de dos concejales del PSOE de la localidad para "llegar a acuerdos que ofrecieron la tranquilidad al señor Luis Padrino", ha dicho, aunque ha puntualizado que en ese momento, finalmente, no prosperaran por la crispación ciudadana que se generó.

Un pacto que, además, en su opinión, se podría haber entendido por los vecinos si el hoy candidato a la alcaldía por el PSOE y alcalde a partir del próximo martes si prospera la moción de censura, Antonio Barona, "no se hubiera jactado" de afirmar, durante meses, y por distintos medios, que "nunca" pactaría con Luis Padrino, al que durante años ha llamado "nazi o dictador", haciendo ver al pueblo que él era la alternativa que se necesitaba.

"El tiempo que llevo como alcaldesa ha sido una prueba de resiliencia porque, desde el minuto uno he sido atacada vilmente por la oposición, y ni ha habido lealtad institucional ni siquiera mantenimiento de las formas", ha señalado López, acompañada en su comparecencia por dos concejales del PSOE durante la pasada legislatura, que tampoco comparten esta moción de censura anunciada para el próximo martes 29 de septiembre.

Para Rocío López, el hecho de que hayan llegado "tan rápido" a este pacto para que ella salga del Ayuntamiento se debe a que su Gobierno ha detectado "potenciales irregularidades y falta de documentación", viéndose obligada a solicitar personal cualificado, y asegura ahora que, casualmente, a los tres días de saberlo dicha persona los concejales de la oposición, los cinco, tuvieron una reunión urgente con el secretario y al día siguiente planteó una moción de censura.

Según la alcaldesa, ya en ese momento no recibió ni arqueo de cuentas ni el bastón de mando, ni las llaves de la primera planta del Ayuntamiento, ni tampoco las claves de las redes sociales institucionales, e incluso el segundo día de alcaldesa tuvo que llamar a la Guardia Civil porque al ir a subir a planta superior ésta estaba "blindada" tipo búnker, y aún están a la espera del atestado de la Benemérita.

López ha declarado también que desde que ella está en la Alcaldía se han convocados distintos plenos sin que la oposición haya acudido, llegando a acusarla de que no cumple con la ley, de falta de ética y no dejando de registrar escritos para "intentar colapsar" el Ayuntamiento.

Ha dicho que todo ello ya está puesto a en conocimiento de las autoridades judiciales, pero ahora se pregunta ahora por qué el PSOE pacta con la formación liderada hasta hace poco por Luis Padrino, a quien el cabeza de lista socialista llamaba dictador, y por qué ahora también quieren meter en su lista a los concejales de Hablamos Alovera, que ya han comunicado su intención de abandonar este partido tras el debate de la moción para pasarse a la formación socialista.

Pese a ello, ha tendido una vez más la mano a los concejales del PSOE de Alovera para que "recapaciten", calificando como "maquiavélica" esta moción.

"No me ha dado tiempo ni a ser mala", ha abundado Rocío López, quien tiene claro que "han llegado a este acuerdo para hacerle la cobertura a Luis Padrino. Y no quieren que en este Ayuntamiento entre nadie ni que se levanten alfombras".

"Lo que había allí es un búnker", en referencia a una segunda planta en la que sospecha que falta documentación porque el archivo de la Alcaldía se lo encontraron prácticamente vacío.

En todo caso, ha precisado que si tiene que estar en la oposición, lo hará y ejercerá la misma con fuerza y de forma "dura" si la moción llega a su término porque en estos años Almoguera se ha convertido "en un municipio sucio y descuidado y falto de transparencia", ha subrayado.

