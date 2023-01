Archivan la denuncia contra el alcalde de Yebes (Guadalajara) por el incendio de Nochebuena

La Fiscalía ha archivado la denuncia de Podemos contra el alcalde de Yebes (Guadalajara), Miguel Cócera, y el concejal de Urbanismo, Vidal Gaitán, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental por funcionario público.

Según EFE, el alcalde, tras conocer la noticia, ha expresado que "no se puede utilizar la desgracia ajena para tratar de labrarse una carrera política a costa de conseguir una foto, esparcir bulos y falsedades y pretender ser alguien sin serlo en el Ayuntamiento y en la vida pública. Este individuo no es de fiar y es indigno de merecer la confianza de los vecinos de Yebes y Valdeluz".

"Hace cuatro meses, el candidato de Podemos Juli Amadeu Àrias i Burdeos se rodeó de cámaras y periodistas para conseguir el titular que buscaba y alardear de una infamia. Fue un intento del denunciante de dejar en mal lugar al Ayuntamiento, a funcionarios y a una empresa que cumple con sus responsabilidades con la vieja trata de 'calumnia que algo queda', aunque al final el tiempo se ha encargado de poner a cada uno en su sitio".

Incendio en Yebes

Los hechos referidos en la denuncia tuvieron lugar el 24 de diciembre de 2021, tras declararse un incendio en una vivienda de la calle Río Sorbe, en el casco urbano de Yebes. El archivo de las diligencias ha demostrado que "ni los hidrantes estaban en mal estado, ni se obviaron los registros y revisiones de estos equipos por parte de la empresa encargada del Ciclo Integral del Agua, ni se tardaron 18 horas en apagar el fuego, tal y como denunció el candidato de Podemos".

Cócera ha recordado que el jefe de bomberos que se desplazó al lugar no puso en cuestión en ningún momento el estado de la red de suministro de agua. "El Ministerio Fiscal entiende que los hechos no son constitutivos de prevaricación administrativa y tampoco ha quedado acreditado que sean constitutivos de un delito de falsedad. Por todo ello, acuerdo el archivo de las actuaciones por entender que los hechos no son constitutivos de infracción penal", señala el decreto dictado por la Fiscalía de Guadalajara.

[Desalojan en plena Nochebuena a cuatro familias de Yebes (Guadalajara) afectadas por un incendio]

"Juego sucio"

De su lado, el concejal Vidal Gaitán ha calificado de "malas artes y juego sucio" la maniobra de Podemos a la Alcaldía de Yebes, con la intención de "difamar y mentir".

Por su parte, Juli Amadeus Árias i Burdeos ha señalado que "lo correcto es actuar frente a cualquier atisbo de corrupción y, con independencia de las resoluciones judiciales, insistiremos en la labor de controlar la gestión política municipal".

