Las obras de remodelación del parque de La Alameda, "pulmón verde" de la localidad guadalajareña de Sigüenza, van a arrancar en un mes después de que este martes se haya firmado en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional, el convenio que lo posibilita.

Así lo ha avanzado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha suscrito dicho convenio junto al presidente regional, Emiliano García-Page, el presidente de la Diputación, José Luis Vega, la alcaldesa de la llamada 'Ciudad del Doncel', María Jesús Merino, y la empresa adjudicataria que acometerá las obras por valor de 1,5 millones.

Hernando, que ha recordado que de ese montante el 30% lo aporta la Diputación y el 70 restante el Ejecutivo regional, ha destacado que la empresa ejecutora de la intervención sea de Guadalajara, recordando que éstas "juegan con ventaja" por el hecho de apostar por Guadalajara y Castilla-La Mancha.

El titular regional de Fomento ha señalado que el Parque de La Alameda constituye uno de los espacios más emblemáticos de Sigüenza, desde el punto de vista social, histórico, cultural y urbanístico y es el centro neurálgico de la ciudad.

Hernando ha indicado que este esfuerzo público tiene que ver con rehabilitar y mimar a ese patrimonio que contribuye a esa identidad seguntina, al tiempo que se imprime un empuje al turismo de Sigüenza, para que sea Patrimonio de la Humanidad y pueda competir a nivel internacional con un proyecto ambicioso.

Creado en 1804, por el obispo de Sigüenza, Don Pedro Inocencio Vejarano y es un parque de dibujo neoclásico, que además alberga tres relevantes monumentos seguntinos: La ermita del Humilladero, la iglesia renacentista de Nuestra Señora de los Huertos y el conjunto barroco del monasterio de San Francisco, de comienzos del siglo XVII.

Día histórico

Por su lado, el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha hablado de "día histórico" y ha puesto el foco en el esfuerzo y en el número de horas que la alcaldesa seguntina dedica a trabajar por su pueblo.

"Pero esto no ha pasado siempre", ha lamentado Vega, que ha criticado que la oposición cuestione que llegue a la Ciudad del Doncel de este dinero cuando el anterior equipo de Gobierno popular ha mantenido una "pasividad" para no desarrollar este municipio y sacar adelante este proyecto.

"Tú consigues poner en valor el municipio a nivel regional y nacional por tu empeño por mejorar y modernizar Sigüenza para que sea ciudad Patrimonio de la Humanidad, y este es motivo para felicitarte. Contarás siempre con apoyo de la Diputación", ha asegurado.

Por su lado, la regidora seguntina ha agradecido el respaldo tanto de la Diputación como del Gobierno regional, que están favoreciendo que pueda cumplir los proyectos con los que concurrió a la Alcaldía. "Demostrados que cumplimos con los proyectos no con las promesas", ha dicho Merino, que, no obstante, ha admitido que este proyecto no está exento de polémica.

"Cada uno tendría un proyecto diferente para La Alameda. El parque es de 1804 y desde entonces empezó su declive. Han pasado más de 200 años sin que nadie haya hecho nada, habiendo tenido poder a nivel local, provincial y autonómico".

"Ha habido negacionistas del proyecto -ha ironizado-. Los mismos que en 200 años no hicieron nada y pasarán otros 200 años sin hacer nada", ha criticado la alcaldesa a la oposición, que "se mantiene en su zona de confort mientras otros estamos para mejorar la vida de los que viven en Sigüenza".

En este punto, convencida de que esta intervención en este histórico lugar seguirá generando oportunidades turísticas y de futuro tanto para los que viven en Sigüenza, como para los que piensan en instalarse en el municipio, ha concluido destacando que, gracias a la ley contra la despoblación, en los dos últimos años a pesar de "sinsabores" del COVID se han abierto 10 nuevos negocios en la 'Ciudad del Doncel'.

Grandes literatos

En el acto también ha participado el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, que también ha resaltado la "ambición y el empeño personal" tanto de la alcaldesa como del presidente regional, para que la inversión prevista en este histórico parque sea cinco veces mayor a la prevista.

Y es que el presidente del Parlamento autonómico ha sido el encargado de poner en valor tanto a Sigüenza como a su parque de La Alameda, espacio reconocido en toda la provincia, que a lo largo del tiempo ha contado con la presencia de "grandes referentes de la literatura" como Benito Peréz Galdós, Emilia Pardo Bazán, Federico García Lorca, Miguel de Unamuno, entre otros.

Por último, parafraseando a Gaspar Melchor de Jovellanos, que dijo que "solo le falta tiempo a quien no sabe aprovecharlo", ha asegurado que tanto a la alcaldesa, como el presidente de la Junta y el de la Diputación "no les falta el tiempo por aprovechan cada día al máximo y eso se nota en la provincia y en la región".

Era urgente

El presidente regional ha admitido que "urgía" suscribir por fin este contrato para la ciudad de Sigüenza. Con la "perspectiva de los últimos años", ha considerado que el Gobierno regional está incidiendo "de manera especial" en potenciar el turismo en la provincia de Guadalajara, "por muchas circunstancias".

Aunque este martes se habla en particular de Sigüenza, ha puesto el acento en esfuerzos en Brihuega, Torija, Molina de Aragón, Pastrana o la zona de los pueblos de la arquitectura negra.

La provincia ahora "tiene muchas oportunidades", desde la gestión de espacios naturales hasta la captación de empresa, todo de la mano de "un inmenso patrimonio".

Además, se pretende ahora sumar un nuevo proyecto turístico, el de las Minas de Plata de Hiendelaencina, una estrategia con "empaque y perspectiva" que se servirá de fondos europeos y autonómicos para coger forma.

"Se trata de aprovechar lo que tenemos. La primera obligación moral es sacar provecho de lo que tenemos antes de pedir. Muchos se pasan el día reclamando a los demás pero no le sacan provecho a lo que tienen delante", ha argumentado el presidente regional.

En este punto, ha desvelado que la intención de conformar la candidatura de Sigüenza para ser Ciudad Patrimonio de la Humanidad ya se la planteó al anterior alcalde de la localidad, el popular José Manuel Latre, pero la propuesta no terminó de fraguar.

Pero la ciudad, tras los consensos alcanzados, allanan según García-Page el camino para que Sigüenza consiga esa catalogación que será "un antes y un después" no solo para su patrimonio sino también para "sus posibilidades".

El paseo, espina dorsal

Al respecto del Paseo de la Alameda, "parte sentimental" del municipio donde, incluso, "se liga y se crean parejas". "Es un monumento especial. El parque es un ejemplo del neoclásico. Yo soy un estudioso del neoclásico. Es uno de los estilos que permite una buena modernización", ha añadido.

Según ha considerado, Sigüenza ahora ha decidido "avanzar" no solo en obras como la que está por venir en el parque, sino en otras más importantes.

Ha sido en este punto donde ha avanzado la puesta en marcha de 4 millones de euros para conformar una macrodepuradora para dar servicio a 9.000 habitantes de la comarca.

Así, junto con otros proyectos como el futuro Centro de Día de la localidad se seguirá avanzando en su entorno, dentro de un periplo regional que, según ha apuntado García-Page, se incardina en cerca de 400 inauguraciones en el medio plazo.

