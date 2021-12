El PP acusa al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha de amenazar a los médicos de un centro de salud

Este lunes, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha tuvo que resolver una incidencia en el centro de salud de Azuqueca de Henares (Guadalajara) originada tras la baja repentina de dos facultativos de las urgencias del citado centro, quedando disponible un solo médico para atender a todos los pacientes.

Según ha informado el Sescam en nota de prensa, tras la ausencia de estos dos sanitarios la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara se vio obligada a reorganizar a los profesionales de forma inmediata para que ambos pudieran ser susituidos, lo que generó esperas prolongadas, quedando restablecida la atención pasadas las 10:00 horas.

Al parecer, según ha publicado un medio local, esta situación generó "gran indignación entre los usuarios que esperaban fuera", por lo que "desde el propio centro se optó por avisar a la Policía Local de forma preventiva para evitar cualquier tipo de altercado". Una visita a la que también se unió el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, que ha sido acusado este viernes por el Partido Popular de "amenazar e insultar" a los sanitarios.

Acusan a Bellido de "amenazar e insultar" a los sanitarios

Así lo ha denunciado este martes la secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, que ha calificado de "denunciable" la actitud de Bellido cuestionando "qué autoridad sanitaria es él para acudir al centro de salud de esta localidad e insultar a los sanitarios que se encontraban en ese momento saturados”.

“A una persona que representa la voluntad de los castellano-manchegos desde el más alto nivel institucional, no se le puede permitir que insulte y amenace a nadie, y menos a los profesionales sanitarios que se están dejando la piel por salvar la vida de los demás”, ha criticado Agudo resaltando que "este episodio debería costarle el puesto".

Bellido asegura que "es falso"

Por su parte, el presidente de las Cortes ha querido aclarar estos hechos y ha asegurado que "las afirmaciones difundidas son falsas y en ningún caso han sido contrastadas". Según ha dicho, su única intención al personarse en el centro de salud fue "informarse de lo que estaba sucediendo y llamar a la Gerencia de Guadalajara para trasladarlo".

"En ningún caso me he presentado en el centro como ex alcalde de Azuqueca, secretario general del PSOE o actual presidente de las Cortes. Simplemente lo he hecho como ciudadano de a pie y, en tal caso, como diputado regional elegido por la circunscripción de Guadalajara y que, por tanto, se interesa por lo que aquí sucede y trata de mediar en la búsqueda de soluciones a los problemas que se plantean", ha señalado.

Finalmente, ha afirmado que "el problema de falta de médicos se subsanó apenas unos minutos después de que le solicitase a la persona que atendía a los pacientes que les informase de que estaban esperando un sustituto".

