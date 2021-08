Un pueblo de Guadalajara recupera la cobertura después de una semana incomunicado

El municipio guadalajareño de Peñalver ha recuperado la cobertura telefónica de Movistar tras una semana, en la que cerca de un millar de vecinos se han visto afectados sin línea móvil.



Según ha señalado a EFE el alcalde del municipio, José Ángel Parra, la cobertura volvió sobre las 16,30 horas de este jueves, después de que le llamasen desde Movistar para informarle de que había habido un problema con una pieza que se había estropeado en la antena que la operadora y no estaba disponible y, de ahí, el retraso.



Se da la circunstancia de que este problema sobrevino el pasado viernes, cuando sobre las doce de la noche se fue la luz en el municipio y a los 20 minutos volvió pero no así la cobertura telefónica móvil de Movistar, que es la mayoritaria en el municipio ya que muchos vecinos contrataron precisamente con esta operadora cuando puso la antena.



Así lo explicó días atrás el regidor municipal, que ha contabilizado más de 76 llamadas desde entonces a la operadora para solventar la incidencia que afecta a Movistar y todas las operadoras secundarias que dependen de ella.



El primer edil se mostraba impotente y preocupado antela posibilidad de que pudiera surgir cualquier urgencia médica o de otra índole, ya que, según sus palabras, “me atendían amablemente y me acaban diciendo lo mismo, que sí, que tienen la incidencia registrada y están trabajando en ello”.



A esto se suma que, en esta época, son muchos los vecinos que se han trasladado a Peñalver, cuya población asciende a unos 1.300 habitantes, para teletrabajar y al no disponer de Internet a través de Movistar “estaban vendidos”, ha lamentado Parra .

