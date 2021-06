Jaime Carnicero renuncia a su candidatura en el PP de Guadalajara

Jaime Carnicero, actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Guadalalajara, ha anunciado este sábado a través de redes sociales que renuncia a su candidatura para presidir la formación 'popular' en la provincia alcarreña.

A través de Twitter, Carnicero ha explicado que, tras hablar con las otras dos candidaturas para poder fusionarse en un "proyecto común y unido", no ha podido conseguirlo, y ha indicado que "es el momento de priorizar el partido provincial y la unión del mismo y no otros intereses".

"He intentado por todos los medios el acercamiento de posiciones y hasta el último minuto pero no lo he logrado. Por todo ello, quiero anunciaros que he decidido renunciar a mi candidatura a la presidencia del PP de Guadalajara y aportar mi granito de arena a la UNIÓN del PP en Guadalajara", ha publicado.

El portavoz del PP ha agradecido su "trabajo y esfuerzo" a todos los afiliados, simpatizantes, avalistas y cargos públicos que le han apoyado en esta candidatura y ha deseado que el resultado del congreso del PP en Guadalajara "no sea otro que el de un proyecto común y unido del partido en nuestra provincia que ayude a recuperar no solo el gobierno en instituciones sino que además el partido sea un referente".

Cabe destacar que el pasado 4 de junio, Carnicero anunciaba su intención de presentar candidatura para presidir el PP en Guadalajara con el objetivo de "enriquecer" el proyecto de esta formación y de conseguir "que el partido vuelva a ser lo que fue".